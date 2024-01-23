人民网北京1月23日电 （方经纶）1月23日，国新办举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。会上，农业农村部发展规划司司长陈邦勋表示，我国粮食产量增、结构优、储备足，粮食安全有保障。具体可以从生产、结构、库存等方面判断：

一是生产连年丰收。我国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上，人均粮食占有量超过490公斤，高于人均400公斤的国际粮食安全标准线。

二是品种结构优化。口粮连年产大于需，绝对有保障，优质水稻、专用小麦供给增加。需求增量多的玉米，产量增加也较多，供需形势明显改观。大豆扩种成效明显，自给率水平进一步提高。

三是粮食库存充裕。目前，我国粮食库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%—18%的安全水平。

陈邦勋表示，下一步，我国将继续深入实施国家粮食安全战略，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，紧紧扭住种子和耕地两个要害，强化扶持政策，全方位夯实粮食安全根基，牢牢把住国家粮食安全主动权。

“利用国际粮源适当弥补紧缺品种产需缺口、改善品种结构，对粮食保供稳价发挥了重要作用。”陈邦勋还表示，我国已深度参与国际农产品市场，农产品进口额居世界第一位，成为世界农产品大市场；农产品出口额居世界第五位，水果、蔬菜、水产品等优质农产品“扬帆远航”，进入国际市场。2023年我国农产品出口额达到989.3亿美元，比上年增长0.9%。

(责编：方经纶、吕骞)

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