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再创历史新高！2023年粮食产量13908.2亿斤

2024年01月23日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京1月23日电 （方经纶）1月23日，国新办举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。农业农村部副部长邓小刚介绍，2023年粮食产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，再创历史新高，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。综合来看，2023年农业农村经济运行情况有如下特点：

粮食生产再获丰收，重要农产品供给保障有力。有效克服黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等灾害影响，2023年粮食产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，再创历史新高，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。大豆油料扩种成效明显，大豆面积1.57亿亩，连续两年稳定在1.5亿亩以上，产量416.8亿斤、创历史新高。油料作物种植面积迈上2亿亩台阶。生猪产能保持稳定，全年猪肉产量5794万吨、比上年增长4.6%。同时，牛羊禽肉、牛奶、水产品全面增产，蔬菜水果供应充足。

脱贫攻坚成果持续巩固拓展，守住了不发生规模性返贫的底线。各地健全防止返贫监测帮扶机制，努力做到早发现、早干预、早帮扶，超六成的监测对象消除返贫风险，其余均已落实帮扶措施。突出抓好产业就业帮扶，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重达到60%，脱贫县培育了一批特色主导产业。全年脱贫劳动力务工总规模达到3396.9万人，超过年度任务目标377.7万人。

科技和装备支撑稳步增强，现代农业建设扎实推进。完成新建和改造提升高标准农田8611万亩，建成高效节水灌溉2462万亩。种业振兴行动取得阶段性成效，完成新中国规模最大的全国农业种质资源普查，新收集种质资源53万多份，转基因玉米大豆产业化应用试点任务顺利完成。短板农机装备取得突破，320马力无级变速拖拉机、山地玉米播种机等短板机具陆续量产，大型大马力农机、丘陵山区小型农机等部分机具初步实现了“有好农机用”。

农业绿色发展步伐加快，农业生态环境持续改善。化肥农药施用持续减量增效，畜禽粪污综合利用率、秸秆综合利用率、农膜处置率分别超过78%、88%、80%。长江十年禁渔取得重要阶段性成效，23万多退捕渔民安置保障实现全覆盖，禁捕水域管理秩序总体平稳，长江水生生物资源和多样性呈现恢复向好态势。农业生产和农产品“三品一标”再获新成效，新认证登记绿色、有机和名特优新农产品1.5万个，全国农产品质量安全监测总体合格率达到97.8%。

乡村产业发展势头良好，农民就业增收渠道拓宽。农产品加工业平稳发展，规模以上农产品加工业企业超过9万家。农村电商蓬勃发展，全年农村网络零售额达到2.49万亿元。现代农业园区建设提档升级，新建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，创建100个农业现代化示范区。农业社会化服务面积超过19.7亿亩次、服务小农户9100多万户。在产业带动、就业拉动下，农民收入保持增长。据国家统计局数据，农村居民人均可支配收入达到21691元、比上年实际增长7.6%。

总结推广“千万工程”经验，宜居宜业和美乡村建设有力有效。深入实施乡村建设行动，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，加快补上农村公共基础设施短板。农村人居环境持续改善，全国农村卫生厕所普及率超过73%，农村生活污水治理（管控）率达到40%以上，生活垃圾得到收运处理的行政村比例保持在90%以上。乡村治理效能稳步提升，新认定100个全国乡村治理示范乡镇、1001个全国乡村治理示范村，清单制、积分制等治理方式覆盖面不断扩大。农村改革持续深化，第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点稳步推进。

(责编：方经纶、吕骞)
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