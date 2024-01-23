欧阳易佳

水是生存之本、文明之源。党的十八大以来，在“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的引领下，我国持续提升水旱灾害防御能力，加强水利基础设施建设，复苏河湖生态环境，取得了积极进展。

加快形成国家水网主骨架和大动脉、京杭大运河实现百年来首次全线通水……一系列令人瞩目的成就背后，离不开政府作用和市场机制“两只手”的协同发力。政府作用和市场作用有机统一、相互补充、相互协调、相互促进，保障了大规模水利建设的资金需求。

水利部部长李国英在全国水利工作会议上的讲话上表示，2023年，各项水利工作进展顺利，圆满完成年度主要目标任务。在推动新阶段水利高质量发展的实践中，水利改革创新取得突破性进展。创新应用特许经营、项目融资+施工总承包（F+EPC）、设计－建设－融资－运营－移交（DBFOT）、股权合作、政府购买服务等模式，吸引更多市场主体投入水利项目建设，财政资金、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全年落实地方政府专项债券、金融信贷和社会资本5451亿元，占落实水利投资的44.5%。

创新投融资模式 资金来源更多元

霍山县的佛子岭水库。受访者供图

淮河上游的东淠河上，一座空心连拱大坝横亘在水面上，拦蓄起一片碧波荡漾、水质清澈的水库，与周围的青山相互映衬，构成了一幅美丽的山水画卷。

这里是安徽省霍山县，佛子岭、磨子潭、白莲崖三大水库梯级调度，“中国好水”水源地。

曾经，霍山县存在水利工程“重建轻管”、水利设施物业化养护程度差等问题，严重影响了供水的经济和社会效益。怎么改？改完怎么管？摆在了霍山县面前。

霍山县水务局党组书记、局长罗造时介绍，2021年，霍山县组建了水利投资公司，以市场化逻辑统筹城乡供水、河湖养护、水能开发等板块。“公司成立后盘活了超10亿元的闲置水利资产，开展城乡供水一体化、水系连通及水美乡村试点、新建第三自来水厂、淠源渠灌区综合治理等多项重点水利工程建设。”

据了解，截至2022年，霍山县组建的水投公司总资产已达15亿元，已落实长期项目贷款授信约15亿元，发行专项债资金约5亿元，基本解决了水利项目的资金缺口，为水利建设注入了“源头活水”，也让“中国好水”得以流入千家万户。

业内专家认为，政府市场“两手发力”，市场手段和金融工具的运用，为水利基础设施建设带来了更多元的资金来源。

政府出台优惠政策，充分调动市场积极性，共同推动水利工程长期发挥经济、社会和生态效益。在湖南，按照“准许成本加合理收益”的原则，截至目前，已有544处大中型灌区完成水价调整，水价初步达到能够维持运营成本的水平，解决了终端农业水价和农业供水运维成本的“倒挂”难题；在浙江湖州，将水闸管辖权移交给属地政府并协助其引入社会资本进行水闸改造、运维和经营，让水利资产“活起来”，增加水闸“养得起”自己的能力；在江西，推出“企业+协会+用户”等管理模式，让用水用户充分参与管理，不断优化水利社会管理……政府和市场“两手发力”，成为水利建设投资再创新高的重要保障。

增强投融资动能 持续注入“一汪活水”

“2023年，广东水利投资规模再创新高，水利建设投资首次突破1006亿元。”广东省水利厅厅长王立新在全国水利工作会议上介绍。

一方面，水是公共产品，水治理是政府的主要职责，在防御水旱灾害、修复水生态、防治水污染、治理保护河湖、治理水土流失和地下水超采等方面，政府不能缺位。另一方面，水资源的优化配置需要充分发挥市场机制作用。

水利部规划计划司司长张祥伟认为，保障水资源安全，无论是系统修复生态、扩大生态空间，还是节约用水、治理水污染等，都要充分发挥市场和政府作用，分清政府该干什么，哪些事情可以依靠市场机制，形成政府作用和市场机制有机统一的格局。

环北工程首台盾构机启动。受访者供图

在广东，“五纵六横、百库千河、绿美碧带、万渠润田、数智赋能”的水网总体布局，建立了总投资超1.3万亿元的省级水网项目储备库。

王立新表示，通过“两手发力”抓好项目储备、重大工程建设、银企合作融资、新业态培育四项落实，全年推进大江大河干流治理、大湾区堤防巩固提升、西江大湾水利枢纽、珠中江水资源一体化配置、粤东水资源优化配置、雷州半岛灌区等一批重大项目前期工作，计划投资规模近3000亿元。

佛山顺德区以“金融工具+专项债”模式，解决群力围、石龙围整治项目资本金7.2亿元；湛江廉江市以“TOT+BOT”模式融资4亿元实施武陵水库治理工程；河源东源县以农村供水运维补贴机制吸引国有企业参与……抓政银企合作落地，拓宽水利投融资渠道，2023年，广东全省水利建设财政投入和市场投融资分别占51%、49%，其中专项债241亿元、银行贷款130.6亿元、社会资本118.1亿元，分别较上年增长5.2%、228%、119%。

珠三角工程鲤鱼洲高位水池俯视图。受访者供图

业内专家表示，金融信贷、社会资本等市场投资与各级财政投入形成了“互补”关系，政府和市场协同发力，为推动水利高质量发展注入“一汪活水”。

破解投融资堵点 进一步释放“水经济”

水利工程投资规模大、建设周期长、公益性强，常遭遇投融资“堵点”，怎么破解？

张祥伟认为，各级水利部门积极争取公共财政加大水利建设投入。同时，深化水利投融资改革，积极争取金融信贷、社会资本投入水利建设，多渠道筹集建设资金。

加快构建现代水网建设，资金支撑是坚实保障。山东省水利厅党组成员、副厅长崔培学表示，针对当前水利项目投融资压力较大等实际情况，山东认真落实“两手发力”重要指示要求，在加大财政资金支持的基础上，注重运用市场手段，鼓励引导金融资本和社会资本投入水利建设。

通过“政府赋权+砂石收入”“水利+海水稻”等模式，成功支持峡山水库水环境治理，潍坊寒亭区北部灌溉工程等水利项目；采用“以城补乡，以工养农”经营模式，保障农村饮用水安全工程项目还款来源；推出水利领域专项信贷政策，让期限长一点、利率低一点、自筹少一点、担保活一点、效率高一点，在期限、利率方面为水利项目提供优惠……在山东，水利厅全面加强政银合作，会同金融机构积极探索破解投融资堵点新模式。

“我们与农发行山东省分行等多家金融机构联合出台《关于‘十四五’进一步加强水利建设政策性金融支持‘擦亮水利品牌、建设水利强省’的指导意见》等系列文件，积极应对融资过程中的堵点，持续优化水利项目融资审批流程，创新整合现金流模式，大力提升水利项目的融资能力。”崔培学说。

激发市场活力，释放“水经济”，鼓励社会资本参与。业内专家认为，建立政府与社会资本之间形成利益共享、风险共担的长期可持续合作伙伴关系，有利于鼓励和吸引社会资本参与水利基础设施建设运营，深化投融资体制改革。

全国首单水土保持项目碳汇交易现场。人民网 欧阳易佳摄

全国首单水土保持项目碳汇成功交易、黄河流域首单跨省区区域水权交易签约成功，首个幸福河湖建设基金建立……以“水”为媒，推动产业链释放聚合效应，“两手发力”硕果累累。

数据显示，山东高规格举办省级水网先导区建设项目推介会，向社会推介水资源优化配置、防洪减灾、智慧水利等领域项目83个，项目总投资约1489亿元；现场签约12个，总投资额249亿元。2023年，山东省共吸引社会资本206.22亿元，是2022年同期的2.85倍。

崔培学介绍，下一步，山东将坚持“开门办水利”，持续推进水利投融资机制改革，为谱写中国式现代化“山东实践”的水利篇章提供有力的资金保障。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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