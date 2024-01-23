人民网北京1月23日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，1月22日受寒潮影响，南方多地开启暴雪模式，江西中北部、福建西北部、湖南中西部等地普降大到暴雪。铁路部门迅速启动应急响应，积极做好扫雪除冰和旅客出行组织工作。

中国铁路南昌局集团有限公司各部门加强协调联动，安排人员引导旅客，安全有序进出站、上下车，增加进站口、检票口等人员力量，全力做好旅客出行服务。

工作人员对铁路道岔采取除雪等措施。中国铁路南昌局供图

中国铁路广州局集团有限公司迅速启动24小时不间断对车站、线路进行盯控、检查，加强设备巡查检修，配齐各类应急物资备品，有序做好旅客乘降安全组织，确保列车和旅客安全。

工作人员清理站台积雪。中国铁路广州局供图

中国铁路南昌局上饶车务段迅速组织管内各站干部职工坚守岗位积极应对雨雪天气，确保恶劣天气下的铁路运输组织畅通、安全平稳。

资溪站助理值班员正在岗位监视列车运行状态。中国铁路南昌局上饶车务段供图

据悉，未来一周，江南、西南地区东部、华南等地雨雪频次多、气温起伏大，请广大旅客提前做好防寒保暖准备。铁路部门将密切关注天气变化情况，适时采取停运、加开、恢复开行等措施，动态调整列车开行方案。

铁路部门提醒，旅客朋友可关注站车广播公告，或致电12306客服热线查询，及时掌握最新的列车运行资讯，以免耽误行程。

(责编：王连香、吕骞)

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