人民网北京1月23日电 （方经纶）1月23日，国新办举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。农业农村部副部长邓小刚介绍，2023年脱贫地区农民收入增速继续高于全国农村平均水平，脱贫群众生产生活条件持续改善，获得感、幸福感、安全感进一步增强。

邓小刚表示，今年农业农村部将聚焦“守底线、增动力、促发展”，在守牢不发生规模性返贫底线的基础上，集中更多资源，着力增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。具体要抓三项工作：

抓监测帮扶守底线。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，推广使用大数据预测预警手段，将存在返贫致贫风险的农户及时识别，纳入监测对象。对有劳动能力的监测户，至少落实一项开发式帮扶措施，树立勤劳致富导向。对没有劳动能力的监测户，做好兜底保障。对存在因灾返贫风险的农户，符合条件的先行落实帮扶措施，坚持做到应帮尽帮、应扶尽扶。

抓产业就业增动力。这是巩固脱贫攻坚成果的关键举措，也是增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的长久之策。产业方面，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例保持总体稳定，分类指导帮扶产业发展，巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批，推动产业提质增效、可持续发展。健全乡村产业联农带农机制，让脱贫群众更多分享产业增值收益。就业方面，深入开展防止返贫就业攻坚行动，加强东西部劳务协作，用好就业帮扶车间、公益性岗位、以工代赈等渠道，确保脱贫人口务工就业规模稳定在3000万人以上。

抓政策落实促发展。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估，开展国家乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价，引导各地把更多资源、精力聚焦投向提升发展能力上。统筹用好东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶和社会力量帮扶等各类帮扶资源，凝聚工作合力，提升帮扶成效。同时，农业农村部将抓紧研究谋划过渡期后的具体制度安排，研究推动防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨，推动建立欠发达地区常态化帮扶机制。

(责编：方经纶、吕骞)

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