人民网记者 许维娜

【观点摘要】

银发经济是经济社会发展与人口结构变化相适应的产物，是坚持以人民为中心的发展思想的生动体现，也是以需求为导向优化供给的重要内容。

当前我国银发经济处在加快发展阶段，产业形态不断丰富，市场规模持续扩大，发展潜力逐步释放。

充分认识并高度重视科技创新在积极应对人口老龄化、发展银发经济中的第一动力作用。以前沿技术为支撑，作答好新时代老年人的养老解决方案。

在促进银发经济发展方面，政府应扮演“保基本”“强产业”“优环境”的三重角色。

国务院办公厅近日印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（以下简称《意见》），这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文件。实际上，2024年开年，1月5日的国务院常务会议，就研究了发展银发经济增进老年人福祉的政策举措。不久，《意见》就作为国办2024年1号文件对外发布。银发经济将迎来哪些新机遇？将给老年人带来哪些积极影响？

日前，国家信息中心经济预测部人口发展研究室主任、研究员胡祖铨做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，银发经济是在我国人口发展新常态大背景下自然孕育而生的。2023年我国老年人口达到2.97亿人，老年人口持续扩大、老年人需求结构从生存型转向发展型，这些因素合力推动着银发经济稳步发展。目前，我国银发经济处在加快发展阶段，产业形态不断丰富，市场规模持续扩大，发展潜力逐步释放。

胡祖铨表示，需要认识到，银发经济是经济社会发展与人口结构变化相适应的产物，是坚持以人民为中心的发展思想的生动体现，也是以需求为导向优化供给的重要内容。目前判断，我国银发经济规模约7万亿，占同期GDP比重约为6%。预计到2035年，我国银发经济规模将达到30万亿元左右，占同期GDP比重约为10%。

政府应扮演“保基本”“强产业”“优环境”的三重角色

《意见》强调，发展银发经济，事关国家发展全局，事关人民福祉。各地区、各部门要在党中央集中统一领导下，完善工作机制，加强统筹协调，推动各项任务落实落细。

“银发经济兼顾当下和未来，既聚焦当前民生短板，加快满足老年人七方面急难愁盼需求，也着眼未来，提出培育发展七大潜力产业，更好满足老年人多样化需求。”胡祖铨表示，对于急难愁盼需求，主要包括老年助餐服务、居家助老服务、社区便民服务、老年健康服务、养老照护服务、老年文体服务、农村养老服务。这些急难愁盼需求大多属于民生保障范畴，既需要政府夯实基本养老服务制度，扩大基本公共服务供给，也需要进一步加大社会化服务的有力支撑。

对于多样化需求，胡祖铨建议，要以市场化方式引导各类经营主体关注老年人多样化需求，丰富和扩大供给。因此，推动银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，从生产端扩大产品和服务供给，提升供给质量，将更好地满足人民群众的美好养老生活需要，不断增进老年人福祉。

胡祖铨还表示，在促进银发经济发展方面，政府应扮演“保基本”“强产业”“优环境”的三重角色。

一是“保基本”，银发经济兼具事业和产业属性，对于基本养老服务，政府必须兜牢民生底线，切实履行老有所养中“保基本”的责任；二是“强产业”。银发经济相关产业仍在起步阶段，当前的支持政策主要集中在传统的老龄事业和养老产业领域，社会力量投资意愿有待提升，潜力产业发展相对不足。政府应加快完善银发经济的支持政策体系，重点扶持长远看发展前景明确、短期看供需缺口较大的潜力产业；三是“优环境”。政府要打破不合理的市场准入壁垒，坚决破除制约银发经济发展的体制机制障碍，依法严厉打击侵害老年人合法权益的行为。

科技创新是发展银发经济的第一动力

银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。

老年人的需求是多层次多样化的，既包括传统的“衣食住行用”等实物需要，也包括“康养文旅服”等服务需求，还有艺术、体育、休闲、娱乐等新型需求。老年人在不同年龄阶段、不同健康状况、不同收入水平下，对上述产品和服务的需求程度也是不同的。因此，要以更宽广的视野发展银发经济，更好满足老年群众多方面需求。

目前，银发经济相关产业仍然集中在餐饮、健康服务、照护服务等传统领域，在潜力产业的布局发展相对不足。以居家适老化改造为例，有研究显示，我国每年有4000多万老年人至少发生1次跌倒，其中约一半发生在家中。因此老年人家庭的适老化改造需求非常大，亟待加快推进。

胡祖铨认为，要充分认识并高度重视科技创新在积极应对人口老龄化、发展银发经济中的第一动力作用。在智慧健康养老新业态方面，注重运用新一代信息技术、数字技术、人工智能技术等前沿技术来应用于养老场景，探索新的技术背景下养老解决方案。市场上也不断涌现出健康管理类养老产品、安全监护类养老产品、远程护理类服务，甚至服务机器人等，这些产品和服务本质上也是为更多老年人选择居家养老，就地养老提供解决方案。在抗衰老产业方面，推动生物技术与延缓、治疗老年病深度融合，提高老年人健康水平，释放出长寿红利。总的看，就是要以前沿技术为支撑，作答好新时代老年人的养老解决方案。

银发经济成功案例有四方面关键因素

“银发经济就在我们身边，在平时工作生活中也有机会接触到一些比较成功的案例。”胡祖铨举例说，像老年助餐服务、社区养老服务设施、智慧养老服务平台等都有一系列的成功案例，这些案例成功的关键因素，综合来看有以下四点：

一是提供专业化的服务。经营主体要通过提供专业化的服务项目来满足老年人的需要、从而创造价值，实现有价值支撑的可持续经营。

二是获得有力的政策支持。银发经济天然具有一定的“公益”属性，发展离不开政府政策的支持。政府要在用地用房政策、建设运营补贴等方面加大支持力度，切实承担起部分成本，从而降低经营主体的成本负担。

三是利用技术赋能提高效率。比如智慧养老服务平台，运用新一代信息技术、数字技术等，汇总采集养老服务资源和老年人服务需求，撮合供需对接，大幅提升为老服务的效率，从而降低养老成本。

四是营造代际包容的经济环境。比如老年助餐以社区食堂的方式开展，在解决老年人就餐需求之外，也面向社会开放，服务周边其他年龄段人群，这样可以淡化年龄隔阂，破解代际消费差异，打造全龄化的消费市场。

胡祖铨表示，下一步，随着意见明确的各项任务落实落细，银发经济规模有望持续扩大，急难愁盼需求领域将加快补齐短板，潜力产业将加速扩容，群众美好养老生活需要的物质基础将不断夯实。

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(责编：杨曦、吕骞)

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