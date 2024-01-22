人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国经济微观察

加快完善银发经济支持政策体系 重视科技第一动力作用

人民网记者 许维娜
2024年01月22日16:21 | 来源：人民网
小字号

【观点摘要】

银发经济是经济社会发展与人口结构变化相适应的产物，是坚持以人民为中心的发展思想的生动体现，也是以需求为导向优化供给的重要内容。

当前我国银发经济处在加快发展阶段，产业形态不断丰富，市场规模持续扩大，发展潜力逐步释放。

充分认识并高度重视科技创新在积极应对人口老龄化、发展银发经济中的第一动力作用。以前沿技术为支撑，作答好新时代老年人的养老解决方案。

在促进银发经济发展方面，政府应扮演“保基本”“强产业”“优环境”的三重角色。

国务院办公厅近日印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（以下简称《意见》），这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文件。实际上，2024年开年，1月5日的国务院常务会议，就研究了发展银发经济增进老年人福祉的政策举措。不久，《意见》就作为国办2024年1号文件对外发布。银发经济将迎来哪些新机遇？将给老年人带来哪些积极影响？

日前，国家信息中心经济预测部人口发展研究室主任、研究员胡祖铨做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，银发经济是在我国人口发展新常态大背景下自然孕育而生的。2023年我国老年人口达到2.97亿人，老年人口持续扩大、老年人需求结构从生存型转向发展型，这些因素合力推动着银发经济稳步发展。目前，我国银发经济处在加快发展阶段，产业形态不断丰富，市场规模持续扩大，发展潜力逐步释放。

胡祖铨表示，需要认识到，银发经济是经济社会发展与人口结构变化相适应的产物，是坚持以人民为中心的发展思想的生动体现，也是以需求为导向优化供给的重要内容。目前判断，我国银发经济规模约7万亿，占同期GDP比重约为6%。预计到2035年，我国银发经济规模将达到30万亿元左右，占同期GDP比重约为10%。

政府应扮演“保基本”“强产业”“优环境”的三重角色

《意见》强调，发展银发经济，事关国家发展全局，事关人民福祉。各地区、各部门要在党中央集中统一领导下，完善工作机制，加强统筹协调，推动各项任务落实落细。

“银发经济兼顾当下和未来，既聚焦当前民生短板，加快满足老年人七方面急难愁盼需求，也着眼未来，提出培育发展七大潜力产业，更好满足老年人多样化需求。”胡祖铨表示，对于急难愁盼需求，主要包括老年助餐服务、居家助老服务、社区便民服务、老年健康服务、养老照护服务、老年文体服务、农村养老服务。这些急难愁盼需求大多属于民生保障范畴，既需要政府夯实基本养老服务制度，扩大基本公共服务供给，也需要进一步加大社会化服务的有力支撑。

对于多样化需求，胡祖铨建议，要以市场化方式引导各类经营主体关注老年人多样化需求，丰富和扩大供给。因此，推动银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，从生产端扩大产品和服务供给，提升供给质量，将更好地满足人民群众的美好养老生活需要，不断增进老年人福祉。

胡祖铨还表示，在促进银发经济发展方面，政府应扮演“保基本”“强产业”“优环境”的三重角色。

一是“保基本”，银发经济兼具事业和产业属性，对于基本养老服务，政府必须兜牢民生底线，切实履行老有所养中“保基本”的责任；二是“强产业”。银发经济相关产业仍在起步阶段，当前的支持政策主要集中在传统的老龄事业和养老产业领域，社会力量投资意愿有待提升，潜力产业发展相对不足。政府应加快完善银发经济的支持政策体系，重点扶持长远看发展前景明确、短期看供需缺口较大的潜力产业；三是“优环境”。政府要打破不合理的市场准入壁垒，坚决破除制约银发经济发展的体制机制障碍，依法严厉打击侵害老年人合法权益的行为。

科技创新是发展银发经济的第一动力

银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。

老年人的需求是多层次多样化的，既包括传统的“衣食住行用”等实物需要，也包括“康养文旅服”等服务需求，还有艺术、体育、休闲、娱乐等新型需求。老年人在不同年龄阶段、不同健康状况、不同收入水平下，对上述产品和服务的需求程度也是不同的。因此，要以更宽广的视野发展银发经济，更好满足老年群众多方面需求。

目前，银发经济相关产业仍然集中在餐饮、健康服务、照护服务等传统领域，在潜力产业的布局发展相对不足。以居家适老化改造为例，有研究显示，我国每年有4000多万老年人至少发生1次跌倒，其中约一半发生在家中。因此老年人家庭的适老化改造需求非常大，亟待加快推进。

胡祖铨认为，要充分认识并高度重视科技创新在积极应对人口老龄化、发展银发经济中的第一动力作用。在智慧健康养老新业态方面，注重运用新一代信息技术、数字技术、人工智能技术等前沿技术来应用于养老场景，探索新的技术背景下养老解决方案。市场上也不断涌现出健康管理类养老产品、安全监护类养老产品、远程护理类服务，甚至服务机器人等，这些产品和服务本质上也是为更多老年人选择居家养老，就地养老提供解决方案。在抗衰老产业方面，推动生物技术与延缓、治疗老年病深度融合，提高老年人健康水平，释放出长寿红利。总的看，就是要以前沿技术为支撑，作答好新时代老年人的养老解决方案。

银发经济成功案例有四方面关键因素

“银发经济就在我们身边，在平时工作生活中也有机会接触到一些比较成功的案例。”胡祖铨举例说，像老年助餐服务、社区养老服务设施、智慧养老服务平台等都有一系列的成功案例，这些案例成功的关键因素，综合来看有以下四点：

一是提供专业化的服务。经营主体要通过提供专业化的服务项目来满足老年人的需要、从而创造价值，实现有价值支撑的可持续经营。

二是获得有力的政策支持。银发经济天然具有一定的“公益”属性，发展离不开政府政策的支持。政府要在用地用房政策、建设运营补贴等方面加大支持力度，切实承担起部分成本，从而降低经营主体的成本负担。

三是利用技术赋能提高效率。比如智慧养老服务平台，运用新一代信息技术、数字技术等，汇总采集养老服务资源和老年人服务需求，撮合供需对接，大幅提升为老服务的效率，从而降低养老成本。

四是营造代际包容的经济环境。比如老年助餐以社区食堂的方式开展，在解决老年人就餐需求之外，也面向社会开放，服务周边其他年龄段人群，这样可以淡化年龄隔阂，破解代际消费差异，打造全龄化的消费市场。

胡祖铨表示，下一步，随着意见明确的各项任务落实落细，银发经济规模有望持续扩大，急难愁盼需求领域将加快补齐短板，潜力产业将加速扩容，群众美好养老生活需要的物质基础将不断夯实。

【相关阅读】

中国经济微观察：共建“一带一路”下一个金色十年可期

中国经济微观察：用发展的眼光看待问题 以进取的姿态解决问题

中国经济微观察：以“不进则退、慢进亦退”的战略紧迫感 加快做强做优做大数字经济

中国经济微观察：持续巩固增强内需主动力 全年主要预期目标有望圆满完成

中国经济微观察：我国外贸三大支撑力凸显 六方面实现促稳提质

中国经济微观察：我国文化市场循环畅通 文化产业繁荣向好

中国经济微观察：赢得优势、赢得主动、赢得未来 实行更积极主动的开放战略

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加快完善银发经济支持政策体系 重视科技第一动力作用
　　【观点摘要】 银发经济是经济社会发展与人口结构变化相适应的产物，是坚持以人民为中心的发展思想的生动体现，也是以需求为导向优化供给的重要内容。 当前我国银发经济处在加快发展阶段，产业形态不断丰富，市场规模持续扩大，发展潜力逐步释放。…
自然资源部对云南昭通启动地质灾害防御II级响应
　　人民网北京1月22日电 （王绍绍）据自然资源部地质勘查管理司消息，1月22日5时51分，云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村发生一起滑坡，初步判断造成18户房屋被掩埋、40余人被困。 根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》（自然资办函〔2020〕1723号），自然资源部决定于2024年1月22日9时30分将地质灾害防御III级响应升级为II级响应，并由自然资源部负责同志带领工作组赴现场指导开展抢险救援等工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部