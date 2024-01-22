人民网北京1月22日电 （焦磊）当前，作为下一代动力电池的重要技术路线，全固态电池产业亟需产学研在功能与资源优势上的协同与集成化。日前，“中国全固态电池产学研协同创新平台”（CASIP）在北京举行揭牌仪式，多位专家学者和业内人士围绕推动固态电池产业发展，加快科研成果商业转化建言献策。

近年来，随着我国电动汽车和储能市场蓬勃发展，中国已成为全球锂电池及固态电池领域主要技术来源国之一。据了解，固态电池具有跨多学科的特征，需要跨领域、跨学科、跨产业链的协同攻关合作才能产生实质性效果。从某种意义上说，协同与合作是成功的关键。

“期盼着这个创新平台能够发挥创新协同、创新引领的作用，为我国动力电池产业的持续保持国际竞争力发挥支撑作用。”中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示，中国全固态电池产学研协同创新平台的成立，将为我国全固态电池创新发展提供一个技术交流和协同攻关的高水平的平台。

当前，以全固态电池为代表的新一代动力电池成为全球动力电池产业未来发展的重要方向，急需产学研各方、上下游企业通力合作，以创新联合体、创新联盟等形式研究突破。

对此，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚提出几点建议：一是要一体化布局基础研究和关键核心技术攻关；二是要补齐支撑技术和共性平台发展的短板，持续提升基础支撑能力；三是要持续优化应用环境，持续构建和谐共生的产业生态，加速全固态电池产业化应用。

“我们期待创新平台能够充分发挥平台的带动作用，积极引导和组织整车、动力电池、关键材料企业和有关高校、科研院所开展协同创新，不断推动全固态电池技术突破和产业化应用，为我国全固态电池产业发展做出积极贡献。”郭守刚说。

中国科学院院士、清华大学车辆与运载学院教授欧阳明高表示，在全球范围内，现阶段固态电池主要以全固态电池为主导，其中硫化物电解质占据主导地位。我国固态电池技术路线呈现多元化特点，以固液混合为主要特点。

“从全行业看，我们既要发展渐近性的半固态技术路线，但是又要防范激进型全固态技术路线带来的颠覆性风险。”欧阳明高表示，中国全固态电池的研发目前认知还需统一、聚集力量、协调产学研，需要联合起来建立协同创新平台，共同突破全固态电池产业化的关键技术。

据了解，未来，平台将紧贴国家社会发展战略需求，加速固态电池科研成果向现实生产力的转化，提升科技创新。同时，强化固态电池行业共性关键技术的研究与推广应用，加快推动固态电池技术产业化进程。提升我国新能源发展的竞争力和创新力，成为输出创新力量的高能平台。

(责编：杨曦、吕骞)

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