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促进春节消费 各地农产品年货亮相北京新发地

2024年01月22日18:29 | 来源：人民网
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图为活动现场。主办方供图

图为活动现场。主办方供图

人民网北京1月22日电 （记者孙博洋）俗话说“过了腊八就是年”，农历腊八之后，新春年货消费市场逐渐升温。20日，作为第二届新发地年货节暨集采集配节系列活动之一的“年味食足 好运长龙”新春大集在北京新发地农产品博览中心启动，为京城百姓年货采购提供了新场景。

活动上，中国食品工业协会副会长、中国食品安全报社社长朱长学表示，新春大集是倡导、引导消费者购买优质农产品，是贴民生、接地气的聚民心举措。活动旨在展示优质农产品品牌，加强各地农产品信息交流，推动优质农产品品牌化建设，促进农产品产业链上下游企业的交流与合作。

商业发展中心主任刘颖霞表示，新春大集活动的举办，能为广大企业创造更多的机遇，激发更多的创新与合作，进一步推动食品消费行业的发展，助力乡村振兴，为社会创造更广泛的价值。

据悉，新春大集主办方严选来自诚信商户的名优年货商品和特色食品农产品，为大宗采购商、电商平台、社区团购及广大消费者提供“一站式”年货采购平台。涵盖了水果、预制肉制品、休闲食品、米面油、蔬菜制品、酒类、坚果制品、调味品等10大类品种丰富的年货，丰富首都市民的餐桌，促进年节消费和乡村经济发展。

据主办方介绍，为加快推进乡村特色食品农产品及地标名品展销推广工作，新春大集展销期间还通过直播间进行线上直播，为全国消费者提供更为便捷的购物通道，让消费者在享受优质农产品的同时，更深入地了解产地及品牌背后的故事。

(责编：杨曦、吕骞)
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