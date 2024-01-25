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金融支持力度加强 巩固和增强经济回升向好态势

黄盛
2024年01月25日10:20 | 来源：人民网
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进一步提升货币政策对促进经济结构调整、转型升级、新旧动能转换的效能，引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度；牵头成立中美、中欧金融工作组，加强宏观经济政策协调，共同夯实全球金融安全网；落实首套房贷利率政策动态调整机制，配合城市政府因城施策调整房贷利率政策下限，优化房贷、消费贷、经营贷等个人贷款的利率关系……

 2023年，我国现代金融调控体系、金融监管体系、金融机构体系、金融产品和服务体系、金融基础设施体系建设持续推进，金融服务实体经济和防控风险能力显著增强，中国央行的国际影响力和人民币国际化水平也有了较大提升，为金融强国建设奠定了良好基础。

对此，中国人民银行（以下简称“人民银行”）行长潘功胜在1月24日由国新办举行的“贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展新闻发布会”上表示，要坚持金融服务实体经济的根本宗旨，加大宏观调控力度，强化逆周期和跨周期调节，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济高质量发展。

货币政策以我为主

为稳增长营造良好的货币金融环境

2023年6月和8月，两次下调公开市场7天期逆回购利率和中期借贷便利（MLF）利率，年末分别为1.8%和2.5%；将普惠小微贷款支持工具实施期限从2023年6月末延至2024年末；延续实施碳减排支持工具至2024年末，并将部分外资银行和地方法人银行纳入工具支持范围……

刚刚过去的2023年，我国稳健的货币政策精准有力，保持流动性合理充裕，金融市场保持平稳运行，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融对实体经济的支持政策持续发力。

“过去几年，与发达经济体货币政策大放大收相比，中国的货币政策操作比较稳健，货币政策调控和传导机制也在不断丰富完善，为可持续地支持经济发展创造了条件。”潘功胜表示，当前，我国货币政策仍然有足够的空间，人民银行将平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调节，为经济运行创造良好的货币金融环境。

具体来看，2023年，我国货币政策总量上保持合理增长，持续运用存款准备金率、再贷款再贴现、中期借贷便利、公开市场操作等流动性投放工具，为社会融资总量及货币信贷合理增长提供有力支撑；在结构上注重提升效能，更加注重处理好总量与结构、存量与增量的关系，着力做好“五篇大文章”；在政策协调上形成合力，在保持流动性合理充裕、保障政府债券大规模集中发行、支持投资项目建设方面有充分条件；在价格上，兼顾内外均衡，特别是在利率方面，货币政策操作坚持以我为主。

始终坚持以我为主、同时兼顾内外均衡的货币政策，也体现在国际市场环境变化下，我国货币政策调控的空间与方法。在谈到美联储货币政策转向对中国货币政策影响时，潘功胜认为，2023年，面对发达经济体货币政策的外溢影响，人民银行立足国内经济发展，两次下调了政策利率，两次下调了存款准备金率，保持了市场流动性的合理充裕，优化信贷结构，有力支持了实体经济。同时，人民银行、外汇局以外汇市场供求为基础，通过宏观审慎管理等措施稳定市场预期。总体而言，人民币汇率在复杂的形势下保持了基本稳定。

“总的看，2024年发达经济体货币政策的外溢性将朝着压力减小的方向发展，中美货币政策周期差处于收敛。”潘功胜说，如此外部环境变化，客观上有利于增强中国货币政策操作的自主性，拓展货币政策操作的空间。

信贷总量平稳较快增长

稳固支持实体经济力度

截止到2023年末，人民币贷款余额237.6万亿元，同比增长10.6%，全年新增22.7万亿元，同比多增1.3万亿元；普惠小微贷款余额同比增长23.5%，“专精特新”、科技中小企业贷款增速分别是18.6%和21.9%；高技术制造业中长期贷款增速达到34%，基础设施业中长期贷款余额同比增长15%……

2023年，人民银行充分发挥货币政策总量和结构双重功能，引导金融机构强化对实体经济的信贷支持，信贷总量平稳较快增长，信贷结构持续优化。

“总的来看，经济回升向好需要稳定、持续的信贷支持，关键是要把握好‘度’，既要尊重客观规律，又要避免出现明显偏离历史水平的异常信贷行为。”人民银行副行长宣昌能表示，考虑到银行有“开门红”的行为，2023年下半年各项政策持续显效，预计2024年一季度信贷增长仍会较快。人民银行将引导金融机构把握好节奏，稳固支持实体经济力度，预计全2024年信贷投放节奏将会更加均衡。

在持续优化信贷结构、稳固金融服务实体经济中，民营经济是重要战场。为此，人民银行在2023年按照“两个毫不动摇”要求，从理念和行动上，把金融政策落实到民营经济当中。数据显示，2023年末私人控股企业贷款余额超过41.2万亿元，同比多增9500亿元；授信户数达716万户，同比多增8万户。其中，2023年11月份新发放的私人控股企业贷款加权平均利率4.24%，与2022年同期又下降了23个基点。

为进一步支持经营主体的发展，人民银行副行长朱鹤新表示，人民银行将抓好政策激励传导，推动政策落地，把金融机构的诉求和民营经济发展的需要结合起来；抓好服务能力建设，解决金融支持民营经济、民营企业的盲点；通过传统信贷、债券等直接融资市场提供多元化的资金供给。

防范化解金融风险

守住不发生系统性金融风险的底线

防风险是金融工作的永恒主题。

2023年12月召开的中央经济工作会议明确，要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。2023年10月底召开的中央金融工作会议也表示，以全面加强监管、防范化解风险为重点，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，坚定不移走中国特色金融发展之路。

在潘功胜看来，经济是金融的根基，金融是经济的镜像反映。经济运行中的很多问题会从金融的端口溢出，并与金融风险相互交织。

“从源头上有效防控风险，关键是要把握好经济增长、经济结构调整和风险防范之间的平衡，也即发展、改革和稳定之间的平衡。” 潘功胜说，要强化金融监管，完善金融风险防范、预警和处置机制，筑牢金融安全网。

对此，潘功胜认为，要强化金融机构的公司治理和风险管理，加强金融监管，使宏观审慎管理、微观审慎监管、行为监管等各司其职、相互配合、形成合力；还要推动金融安全网建设，提升风险监测、评估和预警能力，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，建立权责对等、激励相容的风险处置责任机制，发挥好行业保障基金、金融稳定保障基金的作用，强化存款保险专业化风险处置职能；强化金融稳定的法治保障，加快推动出台金融稳定法等法律法规。

在防范金融风险的同时，也要统筹金融开放和安全，不断提高开放宏观格局下的金融风险防控水平。据介绍，近年来人民银行有序推进金融服务业和金融市场开放，不断提高跨境贸易投资便利化水平；深化人民币汇率形成机制改革，增强汇率弹性，同时健全跨境资金流动的宏观审慎管理，维护外汇市场平稳运行。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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