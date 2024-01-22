人民网记者 杜燕飞

投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一。2023年召开的中央经济工作会议强调，2024年，要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。

2024年以来，交通、能源、水利、新基建等领域，一项项工程接连开工，一批批项目稳步推进，为有效需求提供供给，支撑经济持续回升向好。

——重大交通项目建设稳步推进。

日前，在京港澳高速公路湖北北段改扩建项目现场，智能化机械设备轰鸣作响，轻型筑塔机在工人操作下不间断进行混凝土浇筑，一片派繁忙景象。“这是湖北目前工程规模最大、投资金额最高的单体高速公路改扩建项目，可以带动沿线地区5000人就近就业，拉动地方GDP1200亿元。”湖北交投京港澳高速公路改扩建项目管理有限公司执行董事沈典栋说。

乌尉高速天山胜利隧道进口端。受访者供图

千里之外，1月18日，在海拔2800多米的新疆天山深处，世界在建最长高速公路隧道——乌尉高速天山胜利隧道双主洞掘进均突破9000米大关，完成了主洞开挖任务的81%，为隧道早日贯通奠定了基础。项目建成后，乌鲁木齐到库尔勒将由6个多小时缩短为3小时左右，对于促进新疆经济发展和区域优势资源开发具有重要意义。

重大项目是经济发展的“压舱石”，也是扩大有效投资的重要抓手。记者梳理，2024年，安徽省计划完成交通建设投资1300亿元以上，完工高速公路500公里；湖南省计划完成交通投资840亿元以上；贵州将完成公路水运固定资产投资800亿元以上，建成高速公路项目（路段）250公里，高速公路通车里程突破9000公里；江苏省计划安排交通投资2200亿元以上；新疆计划完成公路交通基础设施投资685亿元以上，高速公路总里程突破7800公里……各地加大重大交通项目建设，为经济回升向好提供强力支撑。

——能源水利工程建设掀起热潮。

在四川，1月12日，在雅砻江中游海拔2000多米的深山峡谷中，随着最后一车石料倾入主河床龙口，国家重大水电项目、雅砻江流域百万千瓦级水电站——卡拉水电站成功实现大江截流。

卡拉水电站实现大江截流。受访者供图

“卡拉水电站顺利实现大江截流，标志着工程正式转入主体工程建设新阶段。”国投集团雅砻江水电卡拉建设管理局相关负责人表示，卡拉水电工程总投资约171亿元，电站建设期间，对地方的税收贡献达2.38亿元，电站投产后每年可继续贡献税费约1.5亿元，将推动当地经济社会发展，助力乡村振兴。

在湖北，南水北调后续工程首个重大项目——引江补汉工程日前已进入全面施工阶段。“工程建成后，可有效提高汉江流域水资源调配能力，增加南水北调中线工程北调水量，提升中线工程供水保障能力，并为引汉济渭实现远期调水规模创造条件。”中国南水北调集团有限公司江汉水网建设开发有限公司副总经理上海峰表示。

国家能源局相关负责人表示，能源领域推进重点基础设施和新型基础设施建设，带动了投资增速保持较高水平，有效发挥了扩内需、稳投资、促增长、保安全的牵引支撑作用。

——新型基础设施建设加码布局。

在贵州贵安新区，塔吊林立，市民中心、算力中心等错落有序，一个个数据中心项目“拔节成长”；在宁夏中卫，中国联通正布局建设智算训推一体枢纽节点。该项目支撑千卡以上规模算力供给，可为西部区域供给一体化算网服务……

目前，“东数西算”工程正在稳步推进，8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，10个国家数据中心集群同步布局。西部地区新开工建设的数据中心项目数量稳步增长，我国算力集聚效应初步显现。

中国社会科学院工业经济研究所副研究员张航燕表示，新基建对应着巨大的投资需求和消费需求，可以创新消费模式、促进消费升级、壮大消费群体、拓展消费场景，是扩大投资和促进消费的结合点，对提升内需、拉动经济增长具有重要意义。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，一大批工程项目开工建设、稳步推进，有利于提振发展信心，加快潜能释放和经济复苏；有利于稳定市场预期，推动经济稳步回升和整体好转；有利于拉动上下游产业链协同发展，稳定经济发展的基本盘；有助于发挥工程项目投资建设对于稳增长的持久拉动力，以经济高质量发展为中国式现代化建设强基赋能。

“扩大有效益的投资，要拓展有效投资空间，持续优化投资环境，切实提高投资综合效益。”国家发改委国民经济综合司司长袁达日前在国新办举行的新闻发布会上表示，政府投资更多投向打基础、利长远、固根本的能力建设项目，2024年将加大对关键核心技术与攻关、新型基础设施、节能减排降碳的支持力度，加快培育发展新动能。强化部门之间、中央与地方之间协同配合，支持重点项目加快前期工作进度，加强项目资金、用地、用海、环评等要素保障，加快项目审批手续，推动项目加快建设、形成实物工作量。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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