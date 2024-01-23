人民网北京1月23日电 （记者王仁宏）据国资委网站消息，1月22日6时许，云南昭通市镇雄县塘房镇凉水村发生山体滑坡，造成18户房屋被掩埋、47人失联。

灾害发生后，多家企业迅速启动应急保障行动，参与救援工作。目前，受灾地区现场通信畅通，油品保供充足，电力设施供电正常。

争分夺秒保救援

中国安能集团迅速启动应急响应机制，从北京派出工程、地质、应急6人专家组，从云南、广西、贵州抽组第一梯队专业救援力量60人、救援设备10台套紧急赶赴现场参与救援。

22日上午11点30分，中国中铁五局渝昆高铁项目接到地方政府救援通知后，第一时间启动应急预案，迅速出动救援人员32人以及各类大型机械设备20余台/套，争分夺秒赶赴救援现场。

国家隧道应急救援中铁二局昆明队接到国家安全生产应急救援中心出警指令后，紧急集结基地和大理演练场50人，携带边坡雷达、多功能生命探测仪等专业救援装备73台/套赶赴现场。首批救援人员于当日15时50分抵达现场。

中国五矿党组第一时间启动应急预警，全力支持镇雄抢险救灾。派驻镇雄县挂职副县长赶赴现场，作为一线救援指挥部成员参与后勤保障和救援协调工作；派驻镇雄县以勒镇金钟社区驻村第一书记加入救援志愿者队伍；所属中冶天工以勒五金产业园项目部派出5台挖掘机、所属二十三冶亿联生态城项目部委派10名志愿者积极投入救援行动，同步采购食品、饮用水等生活物资，驰援受灾地区。

中国能建葛洲坝二公司纳赫高速四标段项目部积极响应，派出23人组成的“救援队”，并配备3台挖掘机、2台装载机、3台自卸车等救援设备奔赴救灾现场。

在民航部门的紧急协调保障下，中国东航以最快速度做好从昆明飞往昭通救援运输任务的准备工作，26名救援工作人员顺利顺利抵达昭通，争分夺秒开展救援工作。

紧急调度保通信

灾区信号通畅是救援力量及时抵达、民众与外界沟通的基础，多家中央企业紧急调度通信保障力量到达灾区协助抢修。

中国电信第一时间启动三级应急预案，紧急调度应急保障人员、通信保障物资赶赴现场。受灾地区中国电信通信设施未受损，网络运行平稳，现场通信畅通。截至目前，中国电信累计出动应急保障车3辆、抢修车辆4台次、油机4台次、抢修人员26人次；调配9部卫星电话、便携卫星基站2台支撑保障抢险工作。现场设置电信服务点和亲情电话，协同本地12345做好寻亲及事故咨询服务工作。

中国电信员工在灾区抢修通信工程

截至22日11时，中国移动累计出动保障人员32人次、抢险车辆10台次、油机25台次，一体化高通量4G卫星便携站1套，一体化4G/5G基站2套，对受灾相关区域持续开展重点保障。中国移动将密切关注网络运行情况，结合现场情况开展重要汇聚机房、重要线路、重点场景巡检，紧密配合应急指挥部门全力保障搜救。

中国移动通信保障人员正在检查基础设施

截至1月22日16时，中国联通云南分公司已派出三支应急抢修保障队伍，累计出动保障人员16人，应急卫星车1辆，保障车辆4辆，携带油机2台、卫星电话1部，全面开展指挥通信抢通工作。

经现场核查，受灾地区中国联通通信网络运行平稳，无基站退服，无传输中断，公司及时面向当地联通用户发送爱心提醒，保障欠费不停机，开设寻情热线和报平安热线，用心搭建温情通信桥梁。

中国联通派出应急保障车辆

中国铁塔云南省分公司已第一时间启动Ⅲ级应急预警响应。截至22日11时30分，镇雄县塘房镇62个通信基站运行平稳，通信铁塔设施“0受损、0停电”，并与3家电信央企确认重保站址，发电保障完成率100%。

“绿色通道”保能源

低温和降雪是目前云南昭通山体滑坡搜救两大难点，救援车辆的油品保供尤为重要。

山体滑坡发生后，中国石油云南销售紧急启动自然灾害应急处置预案，紧急安排沿线60座加油站开通“绿色加油通道”，增加现场服务人员，部分加油站安排专人24小时负责进站车辆疏导，做好调运，保持油品库存4500余吨运行，全力保障救援车辆用油。

中国石油全力保障救援车辆进站加油

目前，中国石化在7座加油站开辟24小时加油绿色通道，安排专人值守、设置专用加油机、增派人手，确保消防车、特警车、救护车等救援车辆及时加油、快速通过，为救援争取时间。

同时，中国石化紧急调配面包、方便面、矿泉水、口罩、便民油桶等物资充实便利店，在加油站提供热水、休息等服务，全力做好后勤保障。

全面排查保电力

经核实，南方电网云南电网公司电力设施未受损，事发地区供电正常。

云南电网公司于1月22日10时30分启动社会突发事件供电保障I级应急响应，昭通供电局和昭通镇雄供电局于1月22日10时启动社会突发事件供电保障I级应急响应。昭通镇雄供电局先期已派出应急特勤队员携带应急发电机、高杆灯赶赴现场全力确保救援用电和应急照明，后续仍将全力开展应急救援工作，做好电力保供工作。

山体滑坡点与中国华电镇雄电厂距离约20公里。灾情发生后，镇雄电厂第一时间启动应急响应机制，组织对厂区边坡、运行设备和厂外储灰场、水库等重要区域进行全面排查。经排查，镇雄电厂厂区内、外主要设备设施均无异常，运行机组处于正常运行状态，员工及家属驻地均无安全影响。

同时，镇雄电厂第一时间与镇雄县政府应急指挥部及受灾镇政府联系，安排领导干部24小时值班值守，保持通讯畅通，备足各项应急物资，切实做好相关应急保障准备工作。截至目前，镇雄电厂2024年内完成发电量2.16亿千瓦时，电煤库存保持在45万吨以上，为区域电力安全稳定供应提供可靠保障。

(责编：王仁宏、吕骞)

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