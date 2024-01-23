人民网北京1月23日电 （记者杜燕飞）金融监管总局今日发布消息，三年来，银行机构向脱贫地区累计发放贷款19.7万亿元，贷款余额年均增长14.4%；农业保险为脱贫地区累计提供风险保障4.3万亿元，年均增长7%；脱贫人口小额信贷累计发放2778亿元，支持脱贫户和防止返贫监测对象651万户次。

2020年底印发的《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》提出，脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，到2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展。为此，金融监管总局加强监管引领，突出工作重点，发挥行业优势，扎实做好金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果工作，取得显著成效。

在健全工作机制方面，金融监管总局明确金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果目标任务，建立数据统计、监测分析、实地调研、定期通报、督促指导等工作机制。各政策性银行、大型银行、大型保险公司均成立乡村振兴工作领导小组，设立服务乡村振兴的内设机构；中小金融机构特别是脱贫地区法人银行保险机构，坚守定位、立足当地开展特色化经营。

在完善金融支持政策方面，先后印发《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》《支持国家乡村振兴重点帮扶县工作方案》等政策文件。要求持续增加脱贫地区金融供给，对国家乡村振兴重点帮扶县贷款实施3个百分点的不良容忍度，督促金融机构认真落实尽职免责要求。

与此同时，提升重点区域和重点群体金融服务质效。金融监管总局表示，大力支持国家乡村振兴重点帮扶县和易地扶贫搬迁安置区，大中型银行在国家乡村振兴重点帮扶县的分支机构，将70%以上的新增可贷资金用于当地，助力补齐发展短板。不断提高残疾人、老年人等特殊群体金融服务质量，努力做好国家助学贷款工作，切实减轻家庭经济困难高校学生负担。

在增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力方面，据介绍，金融监管总局引导金融机构增加信贷投放，降低贷款利率，积极发展特色农产品保险，促进脱贫地区巩固提升优势特色产业。鼓励银行机构在依法合规的前提下加大信贷支持力度，努力改善脱贫地区基础设施条件和农村人居环境。扎实做好脱贫人口小额信贷工作，支持脱贫群众发展生产持续增收。三年来，银行机构向国家乡村振兴重点帮扶县累计发放贷款超3万亿元，贷款余额年均增长15%；国家助学贷款累计发放1696亿元，支持家庭经济困难学生1758万人次。

此外，在推动基础金融服务方面，金融监管总局表示，构建“物理网点+自助设备+普惠金融服务点+流动金融服务+网上银行+手机银行”的农村金融服务体系。不断拓展普惠金融服务功能，指导金融机构配合地方政府，在脱贫地区推广金融村官、金融副镇长等经验做法。发挥党建引领作用，打造金融党建联盟，深入推进农村信用体系建设。目前，全国县域实现银行机构100%覆盖；乡镇银行机构覆盖率达97.93%；行政村基本实现金融服务全覆盖。三年来，银行保险机构累计在国家乡村振兴重点帮扶县新设分支机构407家。

(责编：杨曦、吕骞)

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