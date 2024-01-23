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七部门印发《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》

加强房屋安全管理 高校学生宿舍将迎定期体检 

2024年01月23日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月23日电 （记者王仁宏）日前，国家发展改革委、教育部、住房城乡建设部等七部门联合印发《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

值得注意的是，此次《指导意见》要求，“对达到一定使用年限的学生宿舍建筑要加强房屋安全管理，按照有关技术要求进行定期体检，消除安全隐患。”这也是我国首次针对既有房屋建筑提出定期体检要求。

据了解，房屋体检是房屋使用安全责任人委托专业机构基于抽样检测和计算分析，围绕安全性、耐久性、适用性等方面，对超过一定使用年限的房屋整体安全状况进行的综合评估，目的是及时发现和处置房屋安全隐患，防范房屋安全事故。

业内人士指出，房屋建筑全生命周期管理和安全涉及建设质量、使用维护、功能适配等，要确保使用安全，必须通过开展专业化房屋体检才能准确判断风险隐患。

住房城乡建设部相关负责人表示，2022年，国务院办公厅印发《全国自建房安全专项整治工作方案》，明确要求研究建立房屋体检、房屋养老金和房屋保险等制度。住房城乡建设部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，会同相关行业主管部门切实加强既有房屋安全管理，加快补齐制度短板，为房屋提供全生命周期安全保障，切实维护人民群众生命财产安全。

(责编：王仁宏、吕骞)
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