人民网记者 杜燕飞

中央气象台2024年1月23日6时继续发布低温蓝色预警，预计1月23日至25日，贵州、湖南、江西、浙江中南部、福建西部、广东、广西中东部等地最低气温或平均气温较历史同期偏低5摄氏度以上。

为应对寒潮雨雪、降温天气，当前，各地多措并举提升能源保障能力，全力推进能源稳产保供，为人民群众温暖过冬提供坚实保障。

科技赋能 保障煤炭稳定供应

走进宝日希勒露天煤矿，只见装车操作室外，仓下给煤、皮带输煤、装车站配煤卸煤、煤炭陆续装满每节车厢，机车牵引全过程一气呵成，自动运行。

机车联动全流程智能装车系统实现了无人操作装车。受访者供图

“自全国首套机车联动全流程智能系统试运行以来，已完成装车8万多辆，解决了夜间装车操作人员因视线差、疲劳度高，易出现碰撞、偏载、撒料等问题，装车作业更高效、更安全、更稳定，为冬季煤炭外运保供增添动能。”宝日希勒露天煤矿装车站负责人说。

这只是科技助力煤炭保供的一个缩影。截至目前，山西10座国家智能化示范煤矿已建成，全省累计建成智能化煤矿118座，智能化采掘工作面1491处。2024年，山西将新建成智能化煤矿150座；内蒙古鄂尔多斯市已建成智能化煤矿123座，应用矿区无人驾驶车辆126台，“减人、增安、提效”作用逐步显现……

与此同时，运输通畅也是保障煤炭安全供应的重要一环。“我们统筹运力资源，优化运输组织，压缩作业时间，确保车辆快取快送、快解快编，动态优化调整运输方案，开足马力保障电煤、取暖煤运输。”中国铁路哈尔滨局集团有限公司鸡西车务段鸡西站负责人表示，自2023年11月1日以来，鸡西站已发送煤炭9414车，62.69万吨，为人民群众温暖过冬提供了保障。

除了国铁集团，2024年1月上旬，国家能源集团铁路运输量同比增长25.6%，其中，朔黄铁路日均保持煤炭运量106.5万吨；1月8日至14日，新朔铁路周日均发运煤炭55.5万吨，刷新周日均煤炭发运历史最高纪录，为迎峰度冬保供持续赋能助力。

数据显示，目前全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、同比增加3000万吨左右，发挥了煤炭兜底保障作用。

开足马力 加大天然气增产保供

主要油气田加大生产。当前，新疆油田天然气最大日保供能力迈上5000万立方米台阶；长庆油田日均生产天然气超1.61亿立方米；青海油田日增产超百万立方米天然气；中国石油煤层气公司天然气日产量保持在千万立方米以上，为13个县市600余万户居民输送清洁能源。中国石化兴页9井日前试获高产页岩油气流，日产气1.58万立方米；中国石油西南油气田三口气井接连测试获超百万方高产工业气流，夯实天然气保供资源基础。

长庆油田员工加大对站内天然气管线巡检力度。受访者供图

储气库应采尽采。国内最大的天然气储气库——呼图壁储气库，提升储气库调峰能力，通过现场单井最大产能测试，核实气井增供潜力。2024年，该储气库冬季高峰调峰能力与2023年同期相比进一步提高；作为东北地区最大储气库群，辽河储气库群自2023年11月8日启动保供以来，最大单日采气量突破4000万立方米，再创新高。目前，辽河储气库群已完成本轮采气任务指标的60%，保障东北及京津冀地区百姓取暖用气需要。

“集团发挥管网最大冲峰能力，天然气管网日输气量连续10天超10亿立方米，与管网联通的16座储气库采气量持续维持高位，文23等多座储气库日采气量突破历史极值，保障了寒潮期间百姓生产生活用能需求。”国家管网集团相关负责人表示，预计1月集团天然气管网资源上载总量约270亿立方米，同比增长15%。

全力筹备进口LNG资源。中国海油发挥海上天然气、陆上非常规天然气、进口LNG等多种资源互保互供优势，旗下气电集团做好安全生产、资源接卸、储气能力建设等工作，保供工作专班动态优化资源调度计划，增强保供能力。各LNG接收站提升LNG接卸效率，在保证罐存安全的基础上调峰增供，保障保供期间接收站储罐气源充足。

开展融冰 保障电网平稳运行

随着2024年首场寒潮天气南下，受其影响，南方电网公司供电范围的贵州、云南、广西、广东部分地区发生电力线路覆冰。

南方电网贵州铜仁碧江供电局工作人员开展观冰工作。詹青摄

在贵州，南方电网贵州电网公司部署了覆冰监测终端760套、人工观冰点1738个，实现10千伏及以上线路覆冰监（观）测全覆盖。布点各类融冰装置107台，实现10千伏及以上线路融（除）冰措施全覆盖。同时，启动南方地区电网自然覆冰大数据分析与人工智能应用系统，为抗冰决策提供信息参考。在桂林，南方电网广西桂林供电局从1月21日15时21分开始，启动110千伏金中旺线融冰准备工作，21时至22日凌晨1时，有序完成导线、光缆及地线融冰工作。

国家电网公司供电范围内，国网晋城供电公司无人机应急除冰小组近日在220千伏会周Ⅱ线开展线路覆冰带电清除工作，通过无人机悬吊重物撞击导线引发导线震动进行脱冰，已完成十档导地线除冰工作；国网江西电力对山区配电线路寒潮特巡275条次，对92条重点线路制订抢险预案及负荷转接预案，落实责任，做好配电应急抢修人员、装备，保障输电线路安全稳定运行。

除采取融冰措施外，对输电线路加大巡检、做好应急抢修准备也是保障电网平稳运行的重要环节。南方电网云南曲靖供电局将1000余根电杆、100余千米导线、50台配变等主要抢修物资提前布置至86个布点，提前储备发电车、中小型发电机共91台（辆）。

“今年我们创新运用‘无人机+机器人X光探伤’带电检测等科技，给输电线路关键部位‘拍片子做手术’，提升线路巡视运维效率。”国网宝鸡供电公司秦岭输电运维班班长周红亮说。

“当前，我国正处于‘三九、四九’这个冬季用能高峰时段。在各方共同努力下，全国能源运行总体平稳。”国家发改委政策研究室主任金贤东表示，下一步，将继续发挥协调机制作用，坚持冬季能源保供日调度、日监测机制，保持煤炭、电力、天然气高位供应能力，督促各方履行好能源中长期合同，加强煤电油气品种互济和区域协同；密切跟踪极端天气变化趋势，组织主要能源企业提前准备应急调峰资源，加强电网安全运行和受灾检修，做实做细电力负荷管理预案和天然气应急保供预案，确保人民群众安全温暖过冬过节。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）

“迎峰度冬 能源保供”系列报道：

确保人民群众温暖过冬 能源行业“火力全开”保障能源供应

发挥煤炭“压舱石”作用 能源行业“开足马力”保障百姓温暖过冬

提升百姓获得感和幸福感 多地探索“绿色”清洁取暖新方式

天然气供应能力稳步提升 让千家万户温暖过冬有“底气”

应对寒潮守护温暖 他们坚守一线保障能源稳定供应

应对严寒打好能源保供“组合拳” 让千家万户“暖洋洋”“亮堂堂”





(责编：杨曦、吕骞)

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