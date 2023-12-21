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“迎峰度冬 能源保供”系列报道

应对严寒打好能源保供“组合拳” 让千家万户“暖洋洋”“亮堂堂”

人民网记者 杜燕飞
2023年12月21日09:13 | 来源：人民网
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12月20日18时，中央气象台继续发布低温黄色预警，预计20日20时至23日20时，最低气温0摄氏度线将位于贵州南部至华南北部一带。为应对大范围寒潮和低温雨雪冰冻天气，当前，各地加大煤炭增产保供，发电机组应发尽发，发挥大电网资源配置优势，全力保障能源安全可靠供应和人民群众温暖过冬。

数据显示，进入供暖季以来，全国煤炭产量保持高位；日均发电量255.6亿千瓦时，同比增长8.7%。目前全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上，可用26天。全国煤电非计划停运和出力受阻容量处于历史同期较低水平。

“从今年供暖季能源保供总体形势看，在各地区、有关部门和企业的共同努力下，入冬以来全国能源保供总体形势良好，各项工作平稳有序，群众用能需要得到较好保障。”国家发改革政策研究室副主任、新闻发言人李超表示。

多措并举保障电煤供应

当前，随着寒潮来袭，在确保安全前提下，各地加快释放煤炭优质产能，增产增供。

在内蒙古，华能伊敏露天矿加足马力生产，截至12月16日，年累计生产原煤3388万吨，同比增加40万吨；国家能源集团雁宝能源日最高生产煤炭14.1万吨，累计生产原煤3937万吨；国家电投内蒙古公司南露天煤矿今年新增产能200万吨，每日原煤产量可达6万吨，外运装车日运量保持在15列以上（约6万吨），最大煤炭库存量一度突破38万吨，可满足连续7天外运需求。

在山西中煤平朔集团东露天矿，国内首台无人值守的大型露天矿用钻机正24小时不间断运行，完成进米超过1200米每天，单日最高原煤产量超11万吨。

与此同时，各地区各部门做好运力安排，强化煤炭铁路、公路、水路运输衔接协同高效顺畅，保障电煤供应。

数据显示，截至12月13日，黄骅港煤炭年下水量较去年提前9天完成20024万吨，连续4年突破2亿吨大关；朔黄铁路完成年累计货运量超35011万吨，其中煤炭运量超33025万吨。截至12月15日，包神铁路年累计货运量超30050万吨，运量突破3亿吨。

“进入冬季后，铁路部门充分发挥大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新铁路等货运主通道作用，提升北煤南运、西煤东运、疆煤外运能力。”国铁集团货运部负责人介绍，11月份，国家铁路发送煤炭1.78亿吨，同比增长3.2%；其中电煤1.3亿吨，同比增长0.6%。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，现阶段煤炭依然是我国的主体能源，尤其是在电力生产领域，全社会70%左右的发电量仍是煤电。从保障能源安全、稳定能源供应的意义上，煤炭发挥着无可替代的“压舱石”“基本盘”作用。

各类发电机组应发尽发

为保障人民群众温暖过冬，当前，各地煤电企业提升库存，备足发电“口粮”，加大顶峰保供能力，应发尽发，满发多发。

寒潮前，华能上安电厂与铁路部门保持联系，确保燃料供应稳定，目前电厂存煤超过30万吨；华电新疆公司聚焦重点领域开展隐患排查治理，保障电煤充足稳定供应，12日单日发电量突破3亿千瓦时，创历史新高；三峡集团集团所属湖北能源双河电厂储煤量已由6.6万吨提高到25万吨，可供机组满负荷连续运行60天。

与此同时，日前，国家能源集团湖北公司随州电厂66万千瓦2号机组、湖南岳阳公司100万千瓦2号机组、广东清远电厂100万千瓦1号机组以及三峡集团湖北能源襄阳宜城火电厂2号超超临界百万千瓦火电机组等燃煤机组相继投入商业运行，为能源保供再添动力。

值得一提的是，在煤电发挥“兜底”作用的同时，一大批可再生能源项目并网发电，为能源保供再添“绿色”动能。

日前，中国广核集团惠州港口100万千瓦海上风电场全容量并网，年发电量约30亿千瓦时，每年可为广东省提供清洁电力约30亿千瓦时；国家电投内蒙古公司投资建设的通辽100万千瓦风电外送项目首台风机并网发电，项目全部投产后，每年为山东省提供约29.91亿千瓦时的绿色能源电力供应。

“12月18日，集团单日发电量42.5亿千瓦时，超历史最高值0.6亿千瓦时，刷新日发电量纪录。”国家能源集团相关负责人表示，集团海上风电年内已投产136万千瓦，累计装机达507万千瓦，为迎峰度冬能源保供增添“绿色”动能。

与此同时，随着寒流南下，江南、华南多地气温骤降，用电需求大增。中核集团秦山核电基地已累计突破发电量8000亿千瓦时，为能源保供提供支撑。12月13日至14日，长江干流三峡、白鹤滩、乌东德等6座梯级电站累计发电量13.8亿千瓦时，单日发电量最高超7亿千瓦时，高峰最大出力超4300万千瓦，均创历史同期新高。

国家发改委有关负责人表示，要推动地方和电力企业持续做好发电机组用煤供应，严控机组非计划停运和出力受阻规模，推动各类发电机组应发尽发，确保重点时段、重点地区能源电力安全可靠供应。

电网安全运行有保障

随着强冷空气南下，12月15日夜间开始，南方多地气温骤降。冰冷寒潮天气易引起贵州西部及中部，云南东北部、广东、广西北部地区输电线路出现轻到中度覆冰，给电力保供带来挑战。

“本轮冷空气为今年入冬以来的最强过程，最低气温维持在零下5摄氏度至0摄氏度，属于最容易覆冰的温度区间。”南方电网公司输配电部高级经理樊灵孟说，在本轮寒潮可能影响的区域，南方电网已安装1183套覆冰监测终端，实现了中重冰区线路全覆盖，其中，位于中重冰区涉及的1800多条线路均已具备融冰功能或配置了除冰装置。

目前，南方电网公司已在广西桂林、贵州毕节、云南昭通等地对16条线路实施融除冰，南方电网供电区域没有发生因低温雨雪冰冻灾发生的线路跳闸、设备受损及用户停电情况。

国家能源局日前发布通知要求，电力企业要加强低温雨雪冰冻灾害易发地区重要电厂、输电线路、重要枢纽变电站（换流站）、电力通信网（光缆）等设备设施防雨雪冰冻工作，强化覆冰监测装置、融冰装置等抗冰装备检修维护，及时排查整改设备设施临灾安全隐患。

在做好融冰的同时，电网企业加强电力跨区统筹调配，提升需求侧响应能力，保障电力安全稳定供应。

“12月10日以来，针对连续大范围寒潮天气，国家调度中心、网局调度中心、省级调度中心等三级调度机构强化协同会商，跟踪各地恶劣天气变化，及时调整运行方式，保障网架和开机强度，安排煤电‘应开尽开’，组织各类支撑性电源满发稳发，统筹全网资源支援平衡偏紧地区，实现‘资源互补、时空互济、市场互惠’，确保电网安全稳定运行和电力可靠供应。”国家电网公司有关负责人表示。

国家发改委有关负责人表示，下一步，要加强跨省跨区电力调配，用好用足跨省跨区输电通道，组织各省区余缺互济、精准错峰。国家能源局有关负责人也表示，要充分发挥大电网统筹配置能力，深挖西北、南方等区域余缺互济潜力，推动解决省间电力交易惜售等问题。

“迎峰度冬 能源保供”系列报道：

确保人民群众温暖过冬 能源行业“火力全开”保障能源供应

发挥煤炭“压舱石”作用 能源行业“开足马力”保障百姓温暖过冬

提升百姓获得感和幸福感 多地探索“绿色”清洁取暖新方式

天然气供应能力稳步提升 让千家万户温暖过冬有“底气”

应对寒潮守护温暖 他们坚守一线保障能源稳定供应

(责编：乔业琼、高雷)
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