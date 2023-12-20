人民网记者 许维娜

当夜幕降临时，华灯初上，彩灯高悬，礼乐和鸣，西安一街区弥漫着浓郁的盛唐风情。这里汇集了唐代的建筑、文化、艺术和商业元素，为游客提供了一个穿越时空的沉浸式体验。

“无论是欣赏灯光秀、品尝美食、购物还是感受历史文化，可以说，大唐不夜城满足了我们对旅游的想象。”日前，游客刘念茜带着一家老小来到这里，仿佛穿越回了千年前的唐朝盛世。整个街区弥漫着浓郁的文化气息，让人沉醉其中，流连忘返。

夜晚的西安大唐不夜城，人流如织充满烟火气。受访方供图

近年来，随着文化传承的不断发展，文化旅游市场呈现出愈发明显的趋势。文化遗产地、考古遗址、历史文化名城（镇）、国家文化公园等文旅目的地，通过创造新的消费场景，吸引越来越多的游客。这些项目不仅能够提供独特的旅游体验，还能够让人们更好地了解和传承中华文化。

记者注意到，全国不少地方瞄准商机，寻求业态突破，不断探索将“绿水青山”转化为“金山银山”的新模式和新路径。

2022年5月，西安大唐不夜城推出了一项新节目“盛唐密盒”，该节目在网络上迅速走红。在节目中，诸多唐代历史名人穿着唐装与游客互动聊天，提问涉及中国历史文化、山川地理等方面的问题。这项活动不仅增加了游客们的游玩乐趣，还向人们宣传了中国古典文化。

大唐不夜城，作为国家商务部命名的首批“全国示范步行街”之一。这里不仅是西安旅游必打卡的夜景地标，更是展现了盛唐文化的繁华与魅力。

日前，文化和旅游部公示了50个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位名单，曲江新区顺利入选。

有专家表示，这些数据充分说明了曲江新区在文化旅游方面的潜力和吸引力。同时，大唐不夜城的吸引力也证明了文化与旅游深度融合的重要性，为其他城市的文化旅游发展提供了有益的借鉴和启示。

“影视+旅游”也是曲江新区在文旅融合中的一项亮点举措。通过深入挖掘历史文化、本土文化、红色文化和乡村文化等丰富资源，结合具有历史深度和地域特色的影视作品，成功推动了文旅产业的深度融合，并在全国范围内树立了良好口碑。

影视文旅融合新典范《长安十二时辰》主题街区就坐落在这里，街区以现象级爆款剧《长安十二时辰》IP为主题，由电视剧原班美术设计搭建，将影视剧IP全场景还原，以沉浸式体验为核心打造全唐市井文化体验地，自2022年五一开业以来，已累计接待游客超200万人次，成为将影视剧IP转化为文旅项目的生动实践。

截至目前，曲江新区已累计产出广播和影视剧超过270部，其中包括90余部电视剧、80余部电影、60余部广播剧和40余部纪录片。出品的《大秦帝国》《白鹿原》和《音乐家》等作品共荣获205项国际和国内行业大奖，五部剧获得中宣部“五个一工程”奖，更有两部剧实现了国家级奖项的大满贯。

影视剧：《白鹿原》宣传剧照。受访方供图

目前，这里还在筹拍《大汉赋》《羽林卫》《长安的荔枝》等一批历史题材，从古今、时空、人文、自然等不同角度与地域文化历史深度融合。

文旅行业借助电影赋能实现新发展，背后有消费升级趋势在起作用。随着人们对文旅服务品质要求的提高，他们更期待通过多种方式体验旅游地的传统文化、风土人情。因此，文旅行业需要不断创新，提供更多元化的产品和服务，满足游客的需求。

在曲江探索文旅融合新模式的过程中，曲江城发集团以“城市综合服务商”为定位，依托曲江文化产业集团的多元化优势，为进一步发挥“走出去”和“文化+”的战略载体价值，进一步整合了曲江文化产业资源及全链条城市运营经验，目前已在全国13个城市打造“文商旅居”融合的省、市重点项目。

另有专家表示，为了充分挖掘和利用丰富的旅游资源，不断激发文旅融合创新活力，这意味着需要鼓励和支持各类旅游产业的创新和发展。旨在进一步提高文旅产品的质量和多样性，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。

(责编：郝帅、高雷)

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