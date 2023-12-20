人民网北京12月20日电 （记者车柯蒙）为提振消费信心，近年来，不少车企推出各种创新形式的活动赋能消费者体验升级。今年上半年，“北京”品牌焕新发布，与用户共同迈向“与家出发，向心所悦”的全新旅途。

12月17日，在北京五棵松体育馆内，北京北汽男篮主场迎战新疆男篮，双方展现出高水准的竞技状态，共同演绎了一场精彩的篮球赛。与此同时，“站在一起 战赢未来”北京汽车品牌之夜也随之启幕，北京汽车携多款车型亮相五棵松体育馆，与球迷车友们展开互动，现场一名观众赢得全新BJ40城市猎人版一整年的使用权。据悉，在11月广州车展正式上市的全新BJ40城市猎人版，凭借高通过性、非承载车身、分时四驱等专业越野车配置，兼顾行驶稳定性与驾乘舒适性，让长途出行舒适、轻松。

据了解，北京汽车加速跨界合作，从2012年植入影视剧，到赞助多场盛会，又联名北京排球、海钓赛事等进军体育竞技圈层。今年8月，北汽集团正式成为北京首钢篮球俱乐部男子篮球队冠名赞助商。以“篮球”为媒，北汽集团旗下北京汽车也将积极加速“资源+产品”的融合发展，不断深化与目标用户的紧密契合，构筑好看、好玩、有创意的营销战略，将合作优势转化为服务优势，为广大用户提供更多新体验。

(责编：郝帅、高雷)

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