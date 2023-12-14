王绍绍 实习生尉馨文

每天早上6点多，王鹏守在三义小学校操场，等待着来跑步的学生。不一会儿，学生陆续叽叽喳喳地来到了操场开始跑步，早上的寂静被打破，王鹏吹着哨子在前面带队，并不时地鼓励着大家。

这里是重庆市彭水县三义乡，四周被群山包围，到镇上开车需要半个小时。今年2月，王鹏申请来到这里做支教老师。据了解，他是当地唯一一个来自外界的老师。

在上课之余，他最关心的是孩子的身体状况，他觉得身体是革命的本钱。临近年底，王鹏则计划着准备一些又益智又能让孩子们喜欢的礼物，满足他们的心愿。

偶然间，王鹏听朋友们说电商平台可以实现批量订货。图书、汽车玩具、泡泡机、女孩子们喜欢的娃娃……王鹏在拼多多上一次性购齐了所有需要的礼物。

“电商平台提供了很多选择，不仅让我省时省力，还发现了很多可以培养儿童感知力和想象力的新产品。”他说，商品丰富、配送快捷的数字消费正“点亮”他们的山村生活。

当下，以网络购物、网络直播、数字文化、在线医疗等为代表的数字消费新业态、新模式迅猛发展，深刻改变着人们的消费习惯，数字消费正在成为扩内需、稳增长和促转型的重要动力。

商务部数据显示，今年1月至10月，全国网上零售额12.3万亿元，同比增长11.2%，其中实物商品网上零售额10.3万亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重达26.7%。

“在新业态的带动下，互联网直播平台以及电子商务的蓬勃发展，带动线上消费和电商保持高速增长。”中国物流信息中心主任刘宇航说。

总体来看，今年前11个月，电商物流总体运行稳中有进，供需两端均有明显改善，总指数已恢复到近5年高位。有专家预计，在居民消费方式转变、国货品牌崛起和电商领域新业态不断涌现的背景下，预计这一走势将有望继续保持。

今年以来，国货品牌以自身“硬实力”持续出圈，在电商平台的加持下实现持续热销。拼多多数据显示，今年双十一大促期间，国货美妆、服饰新品成为入驻该平台百亿补贴数量最多的类目。其中，蜂花、郁美净、上海药皂、孔凤春、百雀羚、珀莱雅等国货美妆销量增长显著，部分热销单品销量增长超过20倍。

同时，即时消费、共享消费、种草消费等数字新型消费不断涌现，新技术应用、商业模式融合改变着人们原有的消费行为。“银发族”注重健康与舒适，年轻一代青睐产品的高品质，智能化产品得到广泛关注……随着消费更趋分散化、个性化，新型消费品类加速涌现，电商平台充分发挥大数据优势，精准匹配供给端和需求端，针对不同的受众需求垂直发力。

“随着一系列促消费政策的实施，消费升级的需求日趋旺盛。与此同时，我们从用户行为也看到消费升级既关乎品质，也关乎价格，是‘质价比’的优化，是消费者对优价好物的极致追求。”拼多多集团董事长、联席首席执行官陈磊说。

可以看出，电子商务平台凭借自身技术优势，正在从消费端快速向生产端、供给端推进，以数字化转型为导向形成供求高效匹配的新机制和培育产业发展新动能。直播电商、生鲜电商、社交电商产业链日趋完善，打通线上线下众多数字消费场景，为不同的消费群体提供了优质的消费体验。

“未来，国内网络零售市场的发展预期将继续保持较好的增长势头。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示，随着相关技术的不断创新和普及，以及消费者对便捷、个性化购物体验需求的增加，国内网络零售市场将继续受益于这些趋势。同时，直播电商有望继续发展壮大，并与传统电商形成良性互补，提升整体销售额和用户体验。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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