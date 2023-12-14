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11月新能源汽车引领市场增长 自主品牌表现突出

人民网记者 任妍
2023年12月14日14:28 | 来源：人民网
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近日，乘联会发布了今年11月份全国乘用车市场分析。数据显示，11月乘用车市场零售达到208万辆，同比增长26%，环比增长2.4%，中国乘用车市场展现出强劲复苏趋势；今年累计零售量达到1934.5万辆，同比增长5.3%，显示出市场整体正在稳步回升。

在此过程中，新能源汽车势头不可小觑。数据显示，11月新能源车国内零售渗透率40.4%，较去年同期36%的渗透率提升4个百分点，这一细分市场的销量增长，叠加小批量燃油车国六A车型的清库操作，共同推动了市场的环比增长。与往年年末促销活动相比，今年11月的促销力度更大，无论是燃油车还是新能源车，促销活动均有所增加。这些举措释放了消费需求，同时地方政府的补贴政策也起到了支撑作用。

同时，国家层面的政策也频频亮相。商务部推动的“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，取得了明显的成效。尽管“价格战”使得消费者持观望态度，但这些活动总体上有助于市场销量的提升。

此外，自主品牌的零售量在11月份达到了115万辆，同比增长31%，环比增长1.8%，市场份额达到55.3%，同比增长了1.9个百分点。今年自主品牌累计市场份额达到52%，比去年同期增加了4.7个百分点。在新能源市场和出口市场上，自主品牌实现了显著的增量，其中，头部车企转型升级表现优异，奇瑞、比亚迪、长安、吉利等车企品牌份额提升明显。

与自主品牌的高速增长形成对比的是，主流合资品牌在11月的表现有所不同。合资品牌零售量为66万辆，同比增长23%，但环比下降3%。其中，德系品牌零售份额下滑，美系品牌市场份额同比下降1.5个百分点。

在出口方面，11月份海关汽车出口52.4万辆，同比大涨41.6%；1-11月的累计出口量为476.2万辆，同比增长59.8%，出口金额927亿美元，增长70.9%。新能源汽车在出口总量中占比23.5%，自主品牌出口量达到33.3万辆，同比增长75%，环比增长5%；而合资与豪华品牌出口量同比下降37%。

在生产方面，11月乘用车生产量为264.5万辆，同比增长25.0%，环比增长8.0%。豪华品牌生产同比增长5%，环比增长26%；合资品牌生产同比增长15%，环比增长12%；自主品牌生产同比增长36%，环比增长3%。

批发市场也呈现出良好的增长，11月全国乘用车厂商批发量为254.9万辆，同比增长25.3%，环比增长4.3%。自主车企批发量为152万辆，同比增长36%，环比增长3%。豪华车批发量为29万辆，同比下降1%，环比增长12%。在乘用车厂商中，月销量达到万辆以上的企业共有35家，其中9家同比增速超50%，23家同比增速超10%。

库存方面，随着生产加强和零售稳定增长，厂商和渠道库存均有所增加。特别是在春节前，库存的增长体现了厂商对于旺销期的预期和备货需求。

值得注意的是新能源乘用车领域的表现。数据显示，11月新能源乘用车生产量达到了98.9万辆，同比增长37.3%，环比增长7.2%。新能源乘用车批发销量为96.2万辆，同比增长31.5%，环比增长8.2%。市场零售量为84.1万辆，同比增长39.8%，环比增长8.9%。新能源汽车正在成为推动中国车市增长的关键力量。

新势力层面，11月新势力零售份额15.1%，同比增加1.1个百分点，以蔚来、小鹏、理想为代表的新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。

随着新能源汽车的持续热销，自主品牌的市场份额提高，以及国内外市场的积极响应，中国车市在2023年11月展现出了强劲的增长势头。展望12月及2024年全国乘用车市场，乘联会表示，对即将到来的年末和春节市场充满期待，预计汽车销售将继续保持增长态势。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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