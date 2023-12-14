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记者去哪儿：以“黑科技”筑起安全的智能网络

人民网记者 车柯蒙
2023年12月14日14:25 | 来源：人民网
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全球“网速最快”公路、首创5G超密组网方案、5G+扩展现实……9月23日至10月8日，第19届亚运会在杭州举办，本届亚运会，5G技术应用新技术频出，安全、畅通的智能网络成为一大亮点。

当“智能”成为未来发展趋势，在5G、物联网、大数据、人工智能等技术赋能下，如何让数字化、智能化应用场景为生产生活带来便利的同时，防止被恶意篡改、攻击。近日，《记者去哪儿》栏目走进杭州，看“黑科技”筑起安全、畅通的智能网络。

“黑科技”上线 多措并举保障亚运会网络安全

当前，网络安全保障工作愈发成为大型赛事筹办和准备工作的重中之重。指挥调度、安全保卫、通信网络、计时记分、电视转播等系统的顺畅运行，也是对无线电安全、信息通信服务和网络安全保障的一次重大考验。

中国电信浙江分公司网络和信息安全管理专家虞剑峰介绍，“最常见的就是一些病毒的攻击，比如钓鱼邮件的攻击，用户一旦点进相关链接就容易被植入病毒，进而攻击网内目标系统，以亚运会的通讯系统为例，一旦被攻击，就会发生通讯阻断等情况。”

保障亚运会网络安全，哪些“黑科技”在发力？据天翼安全科技有限公司运营保障部总经理陈林介绍，为保障网络安全，“明亮的双眼”“智慧的大脑”和“灵活的双手”协同发力，构建一套多层次、多维度的网络安全保障体系。

“所谓‘明亮的双眼’，是依托于中国电信‘云网资源’，实时监测网络流量和系统风险，从宏观层面对网络安全态势进行刻画和全方位的溯源分析；‘智慧的大脑’是基于公司云网原生数据，构建全网视角的威胁情报生产体系，基于海量数据的分析能力构建全面的资产画像、服务画像，以智能分析能力，及时做出精准的安全决策；‘灵活的双手’则是通过整合安全公司安全服务资源，调度不同的安全服务能力，确保高效响应，保障各种极端情况下的安全需求。”

网络安全护航 助力数字经济高质量发展

当前，数字化浪潮汹涌澎湃，已经深度融入国家治理、经济发展、科技进步、人民生活等各个领域。互联网发展与普及极大便利了百姓生产生活的同时，也带来了安全隐患。

记者了解到，这些隐患包括窃取个人隐私，篡改网站内容，恶意勒索等，常见的攻击行为如DDoS攻击，可以造成服务器性能严重下降或者系统崩溃，游戏平台，在线教育，电商平台，金融行业，直播平台等若因DDoS攻击造成无法访问，会导致业务受损，而一些重大活动如果遭受攻击影响国家和社会安全和稳定。

“如今，层出不穷的软件工具给工作带来便利的同时，也给企业网络安全带来一定的隐患。操作系统漏洞及应用软件漏洞，给业务应用带来安全隐患，影响日常工作，后果严重的甚至会引发企业停工停产。”谈及网络安全对于企业发展的重要性，杭叉集团信息部部长吴俊杰表示，随着网络技术的发展，网络安全技术手段也在不断的迭代更新，企业需要提升自身的网络安全技术，以应对新的网络攻击手段。

值得注意的是，在全球竞争中，网络安全也是国家竞争力的重要要素之一。安全的网络环境可以吸引国际投资和跨国企业，有助于促进经济增长。

“当前，我国数字经济发展势头强劲，网络安全保障体系和能力建设全面加强，我国正从网络大国向网络强国阔步迈进。”天翼安全科技有限公司副总经理张晖对《记者去哪儿》栏目表示，安全是发展的前提，公司一方面将保障国家网络安全为己任，确保国家通信系统、民生设施正常运转。同时，加强核心竞争力，以托管式运营服务，为千行百业数字化转型、经济高质量发展赋能。

多个部门协同发力 筑牢新时代网络安全防线

数字化进程中，网络安全与政治安全、经济安全、文化安全等领域相互交融、相互影响，已成为我国面临的最复杂、最现实、最严峻的非传统安全问题之一，在国家安全体系中的基础性、战略性、全局性地位更加凸显。

中国信息通信研究院安全研究所副所长孟楠在接受记者采访时表示，近年来，我国网络安全工作取得积极进展，网络安全政策体系更加健全，网络安全顶层设计逐渐完善，依法管网治网形成“新常态”。

“在网络安全事业突飞猛进的同时，我们也要清醒地看到，当前安全态势更加严峻复杂。”孟楠说。

“面对新时代新征程下网络安全的挑战和使命，行业监管部门、运营商和行业企业要充分发挥各自优势，协同发力。”孟楠表示，监管部门当好“领路人”，监管与服务并重，强化政策和标准指引，督促运营者更好地落实安全主体责任；运营商当好“先锋队”，切实扛起网络安全手段建设的使命职责，打造技术“硬实力”，着力提升重大网络安全风险应对能力，切实维护基础电信网络稳定运行；行业企业当好“主力军”，牢牢把握网络安全能力升级、新兴领域安全应用落地、中小企业安全上云等需求机遇，有效增强安全能力和服务综合供给水平，实现需求牵引、供给赋能的良性循环。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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