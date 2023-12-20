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“人民网828企业服务平台·直播培训基地”在中意宁波生态园启动

2023年12月20日19:53 | 来源：人民网
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人民网宁波12月20日电 （黄盛）近年来，我国电商直播行业蓬勃发展。今日，位于浙江省余姚市的中意宁波生态园数字经济产业直播基地暨“人民网828企业服务平台·直播培训基地”正式启动。基地强强联合、乘势而上，实现央媒资源与地方产业相互赋能，创新产业生态园数字经济直播发展新模式。

12月20日，中意宁波生态园数字经济产业直播基地暨“人民网828企业服务平台?直播培训基地”正式启动。翁张翔摄

12月20日，中意宁波生态园数字经济产业直播基地暨“人民网828企业服务平台·直播培训基地”正式启动。翁张翔摄

在活动上，人民网党委委员、董事、副总编辑孙海峰表示，电商直播活跃了消费市场，为经济发展注入生机活力。随着直播行业的快速发展，加快推动直播走向规范化、专业化也是必然要求。人民网与中意宁波生态园共建“人民网828企业服务平台·直播培训基地”，就是要发挥人民网优势，为园区的直播基地建设提供行业规范培训和声誉管理服务，塑造直播产业企业品牌形象，助力园区直播产业健康有序发展。人民网将发挥央媒站位、资源聚合、产业对接等能力优势，依托828企业服务平台，为中意宁波生态园构建创新创业新优势增添动力，推动生态园成为创新发展的强大引擎和开放发展的前沿阵地。

宁波前湾新区党工委副书记、管委会副主任，余姚市政府党组副书记，中意宁波生态园区域开发建设指挥部党组副书记、常务副总指挥韩柏顺表示，启动数字经济产业直播基地，是园区抢抓直播经济风口的全新尝试。直播基地建成后，将持续提供更加优质高效的招商运营、物流仓储、直播培训、本地化IP内容打造、金融支撑等服务。未来五年，预计可吸引直播相关从业人员落户基地3000人以上。“’人民网828企业服务平台·直播培训基地‘选择余姚、落户生态园，既是我们乘势而上的契机，更是双方强强联合的成果，助力园区在新一轮区域合作与竞争中干在人先、走在前列。”韩柏顺说。

人民网828企业服务平台?直播培训基地授牌仪式现场。 翁张翔摄

人民网828企业服务平台·直播培训基地授牌仪式现场。 翁张翔摄

2022年8月28日，人民网推出“828企业服务平台”，启动“小巨人护航计划”。平台广泛汇聚人民网自身及护航伙伴的优势资源，通过线上平台运营、线下资源对接，构建政府与企业、企业与企业之间融通合作的桥梁，助力地方打造产业名片，实现“搭建一个平台，聚合一众伙伴，服务一批企业”。一年多来，828平台线上推出了政策服务、供需信息对接、益企工具箱、研究报告等功能与服务，线下重点打造了人民路演、创新中国调研、金台圆桌研讨、企业研学、小巨人发展论坛等项目，初步形成助力中小企业发展的服务矩阵。

规划面积40平方公里的中意宁波生态园，聚焦高端化、高新化和高产化发展方向，遵循“产业集聚、龙头引领、科技推动、资本助力”发展路径，以先进制造业为导向，逐步形成了汽车新能源、数字经济、生命健康等三大产业板块。目前，中意宁波生态园正在加速打造千亿级直播产业基地，链接起淘宝天猫、美团、小红书等行业产业团队及芒果TV、上象娱乐等影视资源，同时为园区直播企业制定专项政策，为产业企业保驾护航。

人民网与意宁波生态园战略合作签约仪式现场。 翁张翔摄

人民网与意宁波生态园战略合作签约仪式现场。 翁张翔摄

下一步，人民网“828企业服务平台”与中意宁波生态园以此次直播培训基地挂牌为契机，将共同打造生态园网上互动政企平台，进一步听取基层声音、优化营商环境、促进产业转型升级。此外，双方将共同举办系列有影响力的品牌活动，讲好生态园的发展故事，持续扩大产业影响力和传播覆盖面。

(责编：郝帅、高雷)
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