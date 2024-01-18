本报北京1月17日电 （记者刘志强、李心萍）国家统计局17日公布数据：初步核算，2023年全年国内生产总值（GDP）1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%，呈现前低、中高、后稳的态势，向好趋势进一步巩固。按照可比价计算，2023年我国经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家一年的经济总量。

2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。

对于2023年中国经济表现，国家统计局局长康义从四方面进行了概括：

回升向好。从经济增长看，2023年我国GDP超过126万亿元，增速比2022年加快2.2个百分点。从就业看，就业形势总体改善，全年城镇调查失业率平均值比上年下降0.4个百分点，特别是农民工就业形势改善比较明显。从物价看，物价总体保持温和上涨，全年居民消费价格指数（CPI）上涨0.2%，核心CPI上涨0.7%。从国际收支看，全年货物出口增长0.6%，年末外汇储备超过3.2万亿美元。

成色十足。创新驱动发展战略深入实施，创新投入稳步增加。初步测算，2023年全社会研究与试验发展（R&D）经费投入达到33278.2亿元，R&D经费投入强度达到2.64%，比上年提高0.08个百分点。经济结构优化升级，服务业和消费的经济增长主引擎作用更加凸显。2023年，服务业增加值占GDP比重达到54.6%，比上年提高1.2个百分点；最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，比上年提高43.1个百分点。安全发展基础进一步巩固夯实，全年粮食产量比上年增长1.3%，规模以上工业原煤产量增长2.9%，原油产量增长2%，天然气产量增长5.8%。守住了不发生系统性风险的底线，确保了经济金融安全，民生保障更加有效，全国居民人均可支配收入比上年实际增长6.1%。

表现亮丽。2023年，我国5.2%的经济增速高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中名列前茅。中国经济2023年对世界经济增长的贡献率有望超过30%，是世界经济增长的最大引擎。在预计全球贸易有所下降的情况下，我国出口实现了小幅增长，占全球市场的份额保持稳定。

殊为不易。2023年，世界经济低迷，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。国内周期性、结构性矛盾比较多，自然灾害频发。“在这种复杂情况下，取得这样的发展成绩更显得难能可贵。”康义表示，展望2024年，推动经济进一步回升向好还要克服一些困难和挑战，“要按照中央经济工作会议决策部署，有效应对这些困难、解决这些问题，不断推动中国经济行稳致远。”

《 人民日报 》（ 2024年01月18日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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