人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民车友会

比亚迪王朝网路天：新能源加速渗透 筑牢技术“护城河”

人民网记者车柯蒙 任妍
2024年02月01日16:14 | 来源：人民网
小字号

2023年，在政策和市场的双重作用下，我国新能源汽车延续高速增长态势。数据显示，2023年我国新能源乘用车国内零售销量773.6万辆，同比增长36.2%，全年渗透率35.7%，提升8.1个百分点。

近年来，我国出台了一揽子政策支持新能源汽车产业发展，从关键材料、核心零部件到整车，再到基础设施、制造装备以及回收利用等各环节的完整产业链体系已逐步建成，全球竞争力持续提升。

日前，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天在做客《人民车友会》时表示，新能源汽车加速渗透，面对复杂多变的市场环境，车企要牢牢筑起自身的技术“护城河”以实现高质量发展。

“2023年，比亚迪销量突破300万辆，300万的销量来之不易，从2004年带着3款新能源车参加北京车展，到2008年发布全球首款插电混动车型F3DM，再到相继发布刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0、CTB电池车身一体化等新能源核心技术，比亚迪对新能源技术的执着、对新能源产业的坚定选择，造就了销量的历史性突破。”路天表示，这不仅是比亚迪的突破，更是整个中国汽车工业的里程碑。

聚焦到王朝网，作为300万销量的中坚力量，王朝网2023年销售超149万辆，同比增长31.8%。其中，秦、汉、唐、宋、元五大车型均取得不错成绩，秦家族全年热销48万、王朝宋家族全年热销超21.5万辆、元家族全年热销42万辆、汉家族全年热销22万辆、唐家族全年热销14万辆……在路天看来，销量的增长得益于新能源汽车发展的优渥大环境、国家对新能源产业的大力支持、新一代年轻人对国潮的喜爱以及比亚迪对技术的执着。

“比亚迪坚持‘技术为王，创新为本的发展理念’，王朝网以公司‘技术鱼池’中的DM-i超级混动、DM-p王者混动、e平台3.0、CTB、云辇等多项明星技术为基底，结合主流市场核心诉求，构建起新时代的全场景用车体验。”路天表示。

展望2024年，业内人士认为，随着促消费、稳增长政策持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，市场活力和消费潜能将进一步激发。

“新能源对于传统燃油的替代是大势所趋。”谈及2024年的汽车市场，路天表示，随着新能源汽车受到了越来越多主流消费者认可，2024年“油转电”进程仍将持续加速。汽车市场有望维持在一个比较稳健的增长状态，月渗透率预计最高可达50%，同时“快鱼吃慢鱼”的竞争态势将延续，市场仍在持续洗牌。产品呈现出智能化、多元化、个性化的发展趋势，新能源汽车供给将更加丰富，技术也将有显著升级。

面对竞争，路天表示，王朝网将坚持DM混动与EV纯电“两条腿、齐步走”的战略，通过比亚迪庞大的技术鱼池赋能，实现高质量发展。“除了刚刚上市的宋L，2024年还将推出全新A0级小车和全新中大型MPV，满足更多不同细分市场消费需求。”路天说。

“过去几年，新能源行业飞速发展，月渗透率最高已经来到40%，但在燃油车曾长期占据垄断优势的中高端市场，仍存在挑战。”路天表示，王朝网将持续推进汉唐颠覆主流中高端市场的战略，引领中国品牌加速推进主流中高端市场的油转电进程。围绕用户需求，打造真正满足用户需要的好产品，在产品力、品牌力、销量、品质、口碑、保值率六大维度保持全面领先。

2023年，我国汽车出口量达491万辆，成为世界第一大汽车出口国。值得注意的是，我国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。

“‘汽车出海’已是行业热词。”路天表示，如今的中国品牌正在重塑全球汽车产业格局。在汽车行业新能源转型过程中，中国品牌必将成为主导力量，推动中国汽车市场高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数实融合护航温暖回家路 春运呈现新活力
　　旅客通过在线购票系统轻松购买车票，借助移动支付快速完成各类手续，享受实名制购票带来的公平与便捷；智能化导航系统和电子信息屏在各大站点内为旅客指引方向，高速铁路网的扩展大幅缩短城市间的旅行时间；候车环境的改善、动态调度系统的应用以及多元化交通接驳服务，共同构建了舒适便捷的出行体验…… 随着数字技术的广泛应用和数实融合的模式创新，春运变迁成为了鲜明的时代缩影。从过去人头攒动的售票大厅、打地铺、过夜的火车站到现在的一站式规划、一键出发，人们回家的路越来越短、越来越顺畅。…
比亚迪王朝网路天：新能源加速渗透 筑牢技术“护城河”
　　2023年，在政策和市场的双重作用下，我国新能源汽车延续高速增长态势。数据显示，2023年我国新能源乘用车国内零售销量773.6万辆，同比增长36.2%，全年渗透率35.7%，提升8.1个百分点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部