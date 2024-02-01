人民网记者车柯蒙 任妍

2023年，在政策和市场的双重作用下，我国新能源汽车延续高速增长态势。数据显示，2023年我国新能源乘用车国内零售销量773.6万辆，同比增长36.2%，全年渗透率35.7%，提升8.1个百分点。

近年来，我国出台了一揽子政策支持新能源汽车产业发展，从关键材料、核心零部件到整车，再到基础设施、制造装备以及回收利用等各环节的完整产业链体系已逐步建成，全球竞争力持续提升。

日前，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天在做客《人民车友会》时表示，新能源汽车加速渗透，面对复杂多变的市场环境，车企要牢牢筑起自身的技术“护城河”以实现高质量发展。

“2023年，比亚迪销量突破300万辆，300万的销量来之不易，从2004年带着3款新能源车参加北京车展，到2008年发布全球首款插电混动车型F3DM，再到相继发布刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0、CTB电池车身一体化等新能源核心技术，比亚迪对新能源技术的执着、对新能源产业的坚定选择，造就了销量的历史性突破。”路天表示，这不仅是比亚迪的突破，更是整个中国汽车工业的里程碑。

聚焦到王朝网，作为300万销量的中坚力量，王朝网2023年销售超149万辆，同比增长31.8%。其中，秦、汉、唐、宋、元五大车型均取得不错成绩，秦家族全年热销48万、王朝宋家族全年热销超21.5万辆、元家族全年热销42万辆、汉家族全年热销22万辆、唐家族全年热销14万辆……在路天看来，销量的增长得益于新能源汽车发展的优渥大环境、国家对新能源产业的大力支持、新一代年轻人对国潮的喜爱以及比亚迪对技术的执着。

“比亚迪坚持‘技术为王，创新为本的发展理念’，王朝网以公司‘技术鱼池’中的DM-i超级混动、DM-p王者混动、e平台3.0、CTB、云辇等多项明星技术为基底，结合主流市场核心诉求，构建起新时代的全场景用车体验。”路天表示。

展望2024年，业内人士认为，随着促消费、稳增长政策持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，市场活力和消费潜能将进一步激发。

“新能源对于传统燃油的替代是大势所趋。”谈及2024年的汽车市场，路天表示，随着新能源汽车受到了越来越多主流消费者认可，2024年“油转电”进程仍将持续加速。汽车市场有望维持在一个比较稳健的增长状态，月渗透率预计最高可达50%，同时“快鱼吃慢鱼”的竞争态势将延续，市场仍在持续洗牌。产品呈现出智能化、多元化、个性化的发展趋势，新能源汽车供给将更加丰富，技术也将有显著升级。

面对竞争，路天表示，王朝网将坚持DM混动与EV纯电“两条腿、齐步走”的战略，通过比亚迪庞大的技术鱼池赋能，实现高质量发展。“除了刚刚上市的宋L，2024年还将推出全新A0级小车和全新中大型MPV，满足更多不同细分市场消费需求。”路天说。

“过去几年，新能源行业飞速发展，月渗透率最高已经来到40%，但在燃油车曾长期占据垄断优势的中高端市场，仍存在挑战。”路天表示，王朝网将持续推进汉唐颠覆主流中高端市场的战略，引领中国品牌加速推进主流中高端市场的油转电进程。围绕用户需求，打造真正满足用户需要的好产品，在产品力、品牌力、销量、品质、口碑、保值率六大维度保持全面领先。

2023年，我国汽车出口量达491万辆，成为世界第一大汽车出口国。值得注意的是，我国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。

“‘汽车出海’已是行业热词。”路天表示，如今的中国品牌正在重塑全球汽车产业格局。在汽车行业新能源转型过程中，中国品牌必将成为主导力量，推动中国汽车市场高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)

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