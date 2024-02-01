人民网记者 许维娜

旅客通过在线购票系统轻松购买车票，借助移动支付快速完成各类手续，享受实名制购票带来的公平与便捷；智能化导航系统和电子信息屏在各大站点内为旅客指引方向，高速铁路网的扩展大幅缩短城市间的旅行时间；候车环境的改善、动态调度系统的应用以及多元化交通接驳服务，共同构建了舒适便捷的出行体验……

随着数字技术的广泛应用和数实融合的模式创新，春运变迁成为了鲜明的时代缩影。从过去人头攒动的售票大厅、打地铺、过夜的火车站到现在的一站式规划、一键出发，人们回家的路越来越短、越来越顺畅。

交通基础设施数字化工程，构建交通新型融合基础设施网络，均为“十四五”交通领域科技创新规划方向。专家认为，发展数字交通、智能交通，应将实用和解决现实问题置于首位，以建设人民满意的智能交通为目标。

服务的变化是推动春运变迁的重要因素。以高德地图为例，其接入了城市出行和城际出行的全品类服务，包括公交地铁、出租车、网约车、骑步行、摩托车等城市出行服务，火车、客运、飞机等城际出行服务，以及充电、加油等配套服务。

2024年春运1月26日正式开启。为期40天的春运，超90亿人次跨区域流动，如何应对超级客流？

数字技术的应用使春运变得更加智能化。比如，高德地图最近推出的“2024温暖回家路”服务计划，不仅包括一键购票、一键导航等功能，还包括实时路况查询、周边服务设施查找等实用功能，让每个人都能顺畅出行。

据了解，该平台是高德地图参与交通强国试点建设工作的阶段成果。在全国各地，不少传统出行用户借助数字出行服务平台创造多赢的故事不断涌现。

渠胜华是一位经验丰富的货车司机，他常年穿梭于全国各地，在手机货运平台上接单，负责运输各类货物。他的服务范围涵盖了河北张家口坝上地区的农副产品，如土豆酱、新鲜果蔬等，以及工业设施和机器设备。

不同的货物对运输的时效要求各不相同，其中最为紧急的是春节期间的农副产品。在过去的日子里，渠师傅和他的同行们出行主要依靠的是纸质地图。他们在出发前仔细研究路线，用铅笔圈划出可能的服务区、城镇及重要的转向点。在陌生或熟悉的道路上前行，他们时常要停车下来再次确认方向，或者询问路过的行人以避免走错路。

随着导航技术的应用，渠师傅开始能在手机上使用驾车导航，告别了过去的纸质地图。他说：“原来没出过远门的情况下，不敢出门。现在有了导航，没去过的地方也都敢跑了。”

货车是所有车辆类型中对导航、对地图数据要求十分精细。由于货车上路有着严格的限高、限宽、限重、限行等限制，一旦驶入限行路段，货车掉头都比较困难。不仅违章须交罚款，还有可能会造成道路拥堵甚至引发安全风险。2017年，高德地图推出货车导航功能，帮助货车司机准确避开货车限行、限高等路线。

效率的提升更重要的是安全。货车由于车身重，需要提前预判路况。渠师傅发现2023年高德地图升级了盲区会车预警功能。无论是无灯会车还是弯道会车，该功能都能通过“数字鸣笛”和“数字灯光”为用户提供更丰富、鲜明的预警信息。此外，该功能还能精细化区分不同车型，让用户能够清晰地通过地图看到即将交会的来车是轿车还是货车。

精细化、伴随式的出行服务依赖于北斗系统在民用出行领域的普惠。2020年，北斗三号全球组网成功，为前沿技术的应用落地打开了新局面，盲区会车预警、车道级导航、智能红绿灯等一系列基于北斗高精尖技术的服务得以在手机上落地。

今年春运，自驾出行人数创历史新高，新能源车主的长途出行也有了科技助力。记者了解到，具备自学习能力的高德新能源导航于近日发布，可以帮助用户规划合理的行车路径，通过充电地图服务实时显示周边充电站信息。

科技的变迁，是时代发展最有力的例证；服务的升级，是“流动中国”最生动的注脚。春运，恰似一辆时光列车，映照出时代的变迁，也承载着奔向美好生活的憧憬与梦想。

(责编：罗知之、高雷)

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