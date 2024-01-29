人民网北京1月29日电 （记者杜燕飞）“16号车厢8A旅客潍坊北延长至济南东”“10号车厢空调温度过高”“9号车厢旅客购买午餐”……1月28日，从青岛开往北京南的G206次“复兴号”95后列车长刘皓的终端机不时传出“叮铃铃”的提示音。今年春运以来，旅客出行意愿旺盛，返乡流、探亲流、旅游流相互交织，车厢里满是旅客，一片热闹的景象。

“今年春运旅客发送量相比往年增长54.2%，始发站列车已经处于定员状态，我们不仅要保证旅客乘车安全，更好为旅客提供优质的服务。”连续3年参加春运的刘皓表示，“春运期间，儿童、学生很多，车厢内常常会出现说话声音大、儿童吵闹等情况，我们根据以往经验，不仅准备了静音耳塞、有线耳机、乘车提示卡等‘静音套装’，还准备了3D手工折纸、五子棋、拼图等‘智趣套装’，让旅客高兴而来，顺心而归。”

为满足旅客乘车多样化的服务需求，推动客运服务向精准化、便民化发展，刘皓制作了商务旅客防滑桌垫、杯垫，“五彩绳”重点旅客标识、行李名片卡和盲文提示贴等服务用品；推出观察旅客要细致、服务旅客要温馨、回访旅客要虚心“三要”服务法；动态更新便民“百宝箱”，便民服务用品达十余种。

“作为一名‘复兴号’青年列车长，自己要以饱满的热情投入到工作中，为今年春运交上一份满意的答卷。”刘皓说。