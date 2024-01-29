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春节期间“菜篮子”产品物丰价稳 年货市场购销两旺

2024年01月29日16:21 | 来源：人民网
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人民网北京1月29日电 （记者李栋）随着春节临近，家家户户采办年货的热情逐渐高涨，城乡节日消费迎来高峰。据农业农村部调度显示，春节期间“菜篮子”产品保供基础扎实，市场购销两旺，供给总量有保障。

踏进腊月门，年味铺满集。在素有“中国蔬菜之乡”之称的山东省寿光市，运输蔬菜的货车往来穿梭，一派繁忙。

“得益于寿光蔬菜产业的强大生产和物流实力，我们有7000亩紧密型生产基地，精品蔬菜日加工能力达10万斤。”一家从事蔬菜包装企业的负责人孙毅介绍，自进入腊月，全国各地的订单量就与日增多。“目前白天包装完毕，晚上发车，次日就能到达各地的蔬菜零售终端，车间生产线正满负荷运行，满足各地消费者的节日消费需求。”

小小“菜篮子”，事关大民生。农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，每逢年关，肉蛋奶、鱼果菜等“菜篮子”产品供应都是老百姓关心的大事。

据介绍，生产上看，2023年，全国蔬菜播种面积和产量继续增长，12月下旬在田面积7800多万亩、旬产量2100多万吨，同比分别增加80多万亩、60多万吨。城市情况看，直辖市、计划单列市和省会城市等高度重视“菜篮子”，抓生产、促调运、保质量、稳价格，市场供给充足，花色品种丰富，价格运行平稳。

“菜篮子”产品购销两旺的同时，肉类产品交易也呈升温势头。在北京新发地农产品批发市场的肉类大厅，商户刘英辉介绍，今年猪肉价格相对便宜，比如前尖、后尖的价格只在8.5元/斤，消费者能得到不少实惠。

从新发地市场1月23日的数据来看，近期白条猪的销售平均价格维持在9.38元/斤上下。“临近春节，猪肉的日均上市量增幅明显，交易量相比平时增长不少，且价格稳中有降。”新发地市场工作人员表示，目前市场上猪肉的日供应量达到2000头左右，预计猪肉价格在春节前后价格浮动不大。

“前期，农业农村部已对春节期间‘菜篮子’工作进行部署。”雷刘功说，下一步，将重点通过压责任、稳生产、强监管、促对接等方式，加强“菜篮子”产品生产情况调度、市场运行动态监测，及时发布供求信息，稳定市场预期。

(责编：罗知之、高雷)
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