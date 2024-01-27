方经纶 李学山 蔡树菁

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资既是当期需求，也是未来供给。扩大有效益的投资，将为进一步推动我国经济回升向好提供强劲动力。

针对今年经济工作，2023年中央经济工作会议提出，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

开年马力足。2024年开年首月，各地重大项目纷纷开工、产业升级加速前进，相关部门也马不停蹄地集中打出政策“组合拳”，拓展投资空间，冲刺“开年红”。

看准了就抓紧干 重大项目全力以赴

新年伊始，在海南三亚南山电厂至崖城220千伏线路新建工程项目现场，工人正有条不紊地开展灌注桩施工及电缆沟基础开挖作业。

“该工程投产后将进一步满足三亚地区电力负荷发展需求，提高供电可靠性。”南方电网海南电网公司建设分公司项目经理苏珍介绍，项目建设工期短，为确保在2月实现投产，节假日期间均不停工，有序推进各项建设任务。

在三亚南山电厂至崖城220千伏线路新建工程项目现场，南方电网海南电网公司建设分公司组织施工人员开展组塔工作。王妍馨摄

重大项目是稳定经济运行的“压舱石”，开年“抓紧干”，能够为全年经济发展奠定良好基础。电网项目的加速推进，正是海南“抓紧干”的体现。不止海南，人民网财经观察发现，为确保“投有所获”，今年各地重大项目投资，不约而同地聚焦于产业升级、民生基建等领域。

在安徽，开年第一批开工动员重大项目共460个，总投资4896.3亿元，涉及制造业、基础设施、民生等多个行业领域；在湖南，11个重大项目集中开工，总投资达872亿元，主要集中在重大产业和基础设施等领域；湖北一季度集中开工2412个超亿元项目，项目涵盖产业、基建、社会民生、生态环保等多个领域……

重大项目“抓紧干”，“看准了”是前提。今年，多地强调做好项目规划——四川提出加强项目谋划和前期工作，着力提高项目成熟度：河北要求投资和项目建设工作要坚持提早谋划和高效推动。

“扩大有效益的投资，要拓展有效投资空间，持续优化投资环境，切实提高投资综合效益。”国家发改委国民经济综合司司长袁达在日前国新办举行的新闻发布会上表示，政府投资更多投向打基础、利长远、固根本的能力建设项目，2024年将加大对关键核心技术与攻关、新型基础设施、节能减排降碳的支持力度，加快培育发展新动能。

抓住时机利用条件 产业升级创新动能

今天的投资，就是明天的竞争力。构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，离不开与之相关的投资。

“脆弱”到能徒手撕碎的金属材料，有啥用？在甘肃金昌，金川集团旗下公司近日将厚度仅0.05毫米的超薄高精铜带产品投入批量生产，主要用于电缆屏蔽外部干扰信号。此前，金川集团0.05毫米“手撕镍”年产量已突破60吨，主要用于新能源电池负极材料。

0.05毫米“手撕镍”。 李羊摄

量产“手撕金属”仅是缩影，“镍都”金昌正利用有利条件，培育发展新动能。今年，金昌175项新建重点投资项目中“工业创新驱动和转型升级”占45项，数量为分支最多。

产业投资潜力足，据国家统计局数据，2023年我国高技术产业投资增长10.3%，快于全部投资7.3个百分点。

国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三近日介绍，今年扩投资，要加快推进重点领域项目建设，包括支持关键核心技术攻关，推动战略性新兴产业集群发展。

培育发展新动能正当其时，新出炉的地方政府工作报告纷纷定下目标——

山西提出，引导企业加大新型工业化投资力度。在新能源、新材料、装备制造、节能环保等领域，实施一批省级标杆项目；

安徽将开展先进制造业投资“领跑”计划，制造业投资增长10% 以上；

广东要深入实施工业投资跃升计划，开展工业技改“百企千项”示范行动，推动超9000家工业企业开展技术改造……

以确定性应对不确定性 民间投资前景广阔

民间投资是提升投资质量、增强投资活力的关键力量。

在云南曲靖，新年伊始，阳光能源三期项目施工现场秩序井然，却有两波人在“分头忙”，一边的建设者们热火朝天干工程，另一边刚刚交付的车间内，生产者们在争分夺秒赶订单。

曲靖经开区晶澳太阳能生产车间场景。 叶倬玮摄

多年前，这个光伏企业远从东北而来，投资这座西南小城，敲响了该市光伏产业发展的首个音符，之后与城市共同成长。

近年来，曲靖大力发展绿色经济，吸引一批民营企业投资兴业，形成新能源电池、绿色光伏、绿色铝精深加工3个千亿级绿色产业集群。

“多重比较优势叠加，我们没有不来的理由。”即将投产的曲靖亿纬锂能有限公司的项目经理王春透露，除“经济账”外，公司对于当地良好的营商环境、产业链集群有信心，面向南亚东南亚辐射中心的地缘优势，今后也有利于开拓新的市场。

回看2023，随着一系列政策措施的实施，民间投资的意愿和能力逐渐恢复。民间项目投资（扣除房地产开发投资）增长9.2%，其中制造业民间投资增长9.4%，增速连续6个月回升。

面向2024，民间投资前景更加广阔。2024年全国发展改革系统投资工作会议提出，要努力调动民间投资积极性，加强服务保障，让民间资本有得投、投得好、进得来、退得出。

“今年要在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面，进一步打通制约民间投资的堵点、难点、痛点。”近日在国新办新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达说。

(责编：郝帅、吕骞)

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