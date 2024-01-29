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“开年马力足”系列报道

活力强、热力足 消费引擎“上新”再提速

人民网记者 郝帅
2024年01月29日15:01 | 来源：人民网
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去哈尔滨感受冰雪世界的迷人魅力、去泉州探寻海上丝绸之路的悠久历史、在维多利亚港看跨年烟花表演、在长城迎接新年第一缕阳光……

2024年伊始，全国各地消费市场将去年的火热一直延续至新年，新产品、新场景、新产业澎湃涌动，消费“主引擎”动力强劲，拉动经济增长作用进一步凸显。

促消费政策“足”：串珠成链 激发潜力

去年底召开的中央经济工作会议强调，要激发有潜能的消费。今年以来，文旅消费券、数字消费券、购物节等各类活动层出不穷，各地政府纷纷推出促消费政策，助力消费市场繁荣。

1月18日，商务部会同中央网信办等5部门共同举办的“2024全国网上年货节”拉开帷幕，把各地、各电商平台和商家的线上促销活动“串珠成链”“集链成群”，以更具特色的消费活动迎接龙年新春。

1月20日，宁夏银川市举办年货购物节，市民在购物节上选购年货。新华社记者 冯开华 摄

1月20日，宁夏银川市举办年货购物节，市民在购物节上选购年货。新华社记者 冯开华 摄

在全国网上年货节的带动下，各地具有当地特色的年货节也呈现出生机勃勃的景象。

在北京，“京彩过年”促消费活动为居民提供丰富多彩的过年选择，覆盖购年货、送年礼、吃年饭、度年假、逛年景等多元场景。

在上海， “2024上海网上年货节”推出“国潮新势力专场”“新年文旅特惠专场”等80余项活动，红红火火网上过大年。

在浙江，“2024浙江网上年货节”将线上消费场景与线下年味十足的集市赶集相融合，让市民轻松购年货、暖心过新春，一站配齐“浙味”年货。

在重庆，2024“爱尚重庆·迎新消费季”计划开展近300场主题突出、特色鲜明的惠民促销活动，将为市民、游客呈现一场富有国际化、巴渝味、中国风的新春消费盛宴。

2024年是“消费促进年”，从文旅到零售，从中央到地方，促消费政策密集出台，正为经济高质量发展保稳、提质、增能。据介绍，今年商务部还将突出节庆时令，结合传统节日、公休假日等消费旺季，组织举办网上年货节、数商兴农庆丰收、冰雪消费季等活动。

新消费场景“火”：热潮涌动 引领新机

开年以来，冰雪运动、跨年狂欢购、跨年演唱会等热度持续攀升，各类新兴消费场景从去年冬天“火”到新年，带动各地消费市场快速增长。

据文化和旅游部数据中心测算，元旦假期3天，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%。实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%。

游客在哈尔滨冰雪大世界园区内游玩（无人机照片，2024年1月4日摄）。新华社记者 谢剑飞 摄

游客在哈尔滨冰雪大世界园区内游玩（无人机照片，2024年1月4日摄）。新华社记者 谢剑飞 摄

北京冬奥会带火了全民冰雪运动的热情，哈尔滨成为元旦假期的“明星”。平台数据显示，与哈尔滨相关热门出游预定量门票近30天增长超过800%，当地知名餐饮品牌均出现排队等位现象。

作为2025年亚冬会雪上项目场馆的亚布力滑雪场，来自全国各地的滑雪运动爱好者在这个冬天齐聚于此，共赴雪上“速度与激情”。截至1月11日，亚布力滑雪旅游度假区本雪季已累计接待游客41.09万人次，日均接待游客量6420人次，单日最大接待量1.4万人次。

在线上，临近中国农历新年，置办年货的传统需求叠加国货潮品新风尚，也为市场刮来了消费“龙”卷风，各大平台纷纷上新“年货节”大促。

穿一身龙年汉服，戴一个龙年发卡......都成为龙年的全新打开方式。淘宝数据显示，2024年开年以来，消费者“淘龙彩”的热情一路高涨，龙年商品搜索量同比暴增640倍。而在京东平台上，有超过1700个细分品类上线了各式各样的“龙元素”产品。这些产品不仅涵盖了传统的服饰、家居、工艺品等领域，还拓展到了数码、美妆、食品等新兴领域。

开年消费热潮展现出了经济发展中蕴藏着的澎湃动能。“接下来，我们将围绕着‘持续扩大’这个关键词，与相关部门和各方一道，举办各类消费促进活动，营造浓厚消费氛围，为居民提供更多元、更丰富的消费体验。”商务部部长王文涛在1月26日的国新办发布会上说。

新消费产业“亮”：产业融合 科技赋能

消费力不断释放，不仅推动着市场的繁荣，更成为产业发展的强大引擎。

1月6日，2024年“村超”在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县开赛。过去的一年，人口不足40万的榕江县累计吸引游客733万人次，实现旅游综合收入81.13亿元。

“吸睛”又“吸金”的“村超”，让当地看到了以赛促产、以赛促销的大好机遇。如今，榕江县乡村足球的“乐子”正在转化为乡村振兴的“路子”，贵州的特色美食、农特产品、非遗产品乘着办赛东风走出大山，一个个“亮眼”的成绩让老百姓真真切切得到实惠。

地处北纬45-47度世界滑雪黄金纬度带的新疆阿勒泰地区，是中国最优质天然滑雪区域之一。1月15日，首届环阿尔泰山冬季运动会在这里开幕。

在冰雪赛事的“加持”下，阿勒泰地区将“冷”资源变为“热”经济。“我们大力培育冬季冰雪旅游业态，发展冰雪经济，让更多人‘跟着赛事去旅行’，从而带动旅游消费。”地区文化体育广播电视和旅游局党组副书记、局长德丽达·那比说。

1月7日，一位村民手举“村超加油”的标牌 新华社记者 陶亮 摄

1月7日，一位村民手举“村超加油”的标牌 新华社记者 陶亮 摄

小小的体育赛事，为庞大的消费市场带来了活力。与此同时，随着消费市场的持续扩大和人们对消费场景的日益多元，与科技相关的产业也在悄然间发生着变化。

在养老领域，智慧养老正成为一种新型的养老方式，为银发群体提供更加智能化、高效化的服务。

1月15日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文件。在这个“国办2024年1号文件”中，明确提出打造智慧健康养老新业态。

“政策支撑是我们实现创新发展的有力推进器。”在位于北京的一家新型智慧养老示范社区，优必选科技相关负责人告诉记者，作为智慧养老系统的提供方，他们为社区量身打造了包括智慧餐厅、智慧清洁、智慧消杀以及居家环境在内的多场景解决方案。通过科技赋能，解决养老“痛点”，为社区老人提供个性化和多样化的生活场景，帮助养老社区提升服务品质。

新消费点亮新经济。从旅游业的爆发式复苏到文体活动的下沉式普及；从线上零售的造节狂欢到线下商业的求变创新；从数智产业的落地升级到新型业态的集中涌现，一个个亮眼的数字和案例不仅折射出中国消费市场的活跃与韧性，更预示着消费产业的巨大潜力和光明未来。

(责编：郝帅、高雷)
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