罗知之 方彭依梦 张永生

1月17日，上海外高桥港区海通国际汽车码头上，首艘中国船东投资建设的全球现役装载量最大的清洁能源“上汽安吉申诚”号滚装轮，装载着651辆国产汽车及机械设备，首航发往德国、比利时等欧洲国家。2024年开年前半个月，该码头出口国产汽车超5万辆，为国产汽车出口抢下新年“开门红”。

外贸是拉动经济增长的“三驾马车”之一，对于稳经济促发展发挥着重要作用。进入2024年，中国经济和外贸发展的有利条件不断积聚，在各项稳经济、稳外贸政策“组合拳”支持下，外贸新动能加快聚集，外贸企业起跑即加速，为全年继续保持回稳向好势头跑出信心与底气。

政策红利持续释放 夯实稳外贸基础

在深圳市省油灯网络科技有限公司生产车间里，正极、负极和隔膜被叠加后，浸泡在电解池中形成电池芯，封装好后一批批搬运至出货台。在完成深圳海关出口监管手续后，这些电池便踏上了“出海之旅”。

船舶停靠深圳大铲湾码头。受访者供图

“公司出口批次多，产品涉及危险货物运输，加上船舱预订紧张，最怕的就是错过船期。”该公司计划物流部负责人张丽说，深圳海关创新推出了“检查验证+合格保证”查验模式试点，通过简化审批资料、针对性现场检查等方式提升企业通关时效，从而保证了货物运输时效。

张丽介绍，试点以来，公司每月可以节省仓储费用5万元，库存周转率提升70%，客户满意度大幅提升，公司订单也增长了20%。

外贸是经济增长的重要驱动力。2024年以来，相关部门和地方政府接连部署，通过加快改革创新、畅通物流通道、持续优化营商环境等政策举措持续释放红利，为今年的稳外贸工作打下坚实基础。

1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。会议强调，2024年，商务主管部门要“抓好政策落实落地，强化政策协同保障，及时总结推广经验，打通阻碍内外贸一体化的关键堵点”。1月16日，国家税务总局发布新版《稳外贸稳外资税收政策指引》，推出包括出口货物劳务税收政策、跨境应税行为增值税政策、外贸新业态税收政策、出口退（免）税服务便利化举措等在内的稳外贸相关税收政策19项。

与此同时，开年以来，地方政府也积极部署，实招新招频出——福建省印发《2024年一季度扩消费稳外贸稳外资若干措施的通知》，支持企业拓市场稳订单；山东威海印发《促进外贸高质量发展政策措施清单》，聚焦国际市场开拓、跨境电商发展等多个方面；广东省2024年政府工作报告提出，要“落实全国首批内外贸一体化试点任务”“推动内外贸产品同线同标同质”“促进出口转内销”等重点任务……

在政策加力和优势积累之下，稳外贸信心进一步提升。日前，海关总署副署长王令浚在国新办发布会上强调，相信随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国贸易发展新动能将加快培育，外贸外资基本盘将持续巩固，进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。

外贸主体持续开拓 提升“出海”竞争力

1月8日至11日，第50届香港玩具展火热进行。这是目前亚洲最大、全球第二的国际玩具展，是展商进入亚太市场的重要展示窗口。来自浙江温州永嘉、龙港等地的24家企业集中亮相。作为2024年浙江首个“出海”的商务团，它们成功打响了走出去、建渠道、拓市场、增订单的“第一枪”。

“去年四五月份的时候,我们就确定要去香港参展。”据浙江中凯游乐设备有限公司外贸经理徐晋介绍，这次他特地将公司最新研发的十几款产品带到展会现场，希望能在以中东、东南亚市场为主的基础上，加大力度开拓欧美市场。据悉，2024年一季度，温州市将有近500家企业、1200人次赴境外参展拓增订单。

1月2日，“百团千企出海拓市场增订单”行动启动。蒋文广 摄

外贸增势，离不开优质的产品，也离不开先进的技术。

“新年才开始，大家就忙起来了。今天下午，我们就接待了3批前来洽谈合作的企业客户。”云食界网络科技公司负责人夏阳告诉记者，推动国产食品农产品在海外市场“出圈”，不仅产品质量要过硬，还要及时了解、掌握当地市场的发展趋势和需求变化。

据介绍，目前，该公司依靠大数据建立了多个国家的产业大数据和食品分类数据库，从而赋能更多食品农产品“出圈”“出海”。

这些都是广大外贸经营主体积极拓市场、开辟新空间的奋斗缩影。

企业是市场经营的主体。2023年，我国有进出口实绩的外贸主体达到64.5万家。其中，民营企业连续5年稳居我国第一大外贸经营主体，民营企业数量占比达到86.2%，再创新高。

当前，我国已经形成多主体在多领域的贸易竞争优势矩阵，民营企业更是成为新材料、生物医药、风电、光伏等领域出口的主力军。

外贸新动能加快聚集 释放新增长潜力

巴西、德国、澳大利亚、泰国、日本……在不到两年半的时间里，比亚迪新能源乘用车的足迹已经覆盖了全球超过59个国家和地区。

开会、盯产品、联系客户……广州奥凯顿电器有限公司的便携式储能电源产品可以通过光伏、车载等多种方式进行充电，在一些电力基础设施较弱的岛屿地区和偏远山区也获得越来越多客户的认可。近年来，公司出口业务增长迅速，产品70%以上供出口，远销美欧市场。

2023年10月31日，一辆由中国制造的新能源公交车行驶在智利首都圣地亚哥的主城区。新华社记者 辛悦卫摄

2023年，电动汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，增长近30%。专家指出，“新三样”不仅顺应全球能源发展趋势，而且普遍具有较高的产品质量和有竞争力的市场价格，因此才能打开海外市场，成为外贸增长的新亮点。

面对新形势，如何进一步支撑我国外贸“促稳提质”？

日前召开的中央经济工作会议强调，“要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口”，为今后一个时期的外贸工作指明了方向。

中间品是指用于生产其他商品和服务的产品，比如生产过程中的原材料、零部件等，是国际产业链、供应链合作最为紧密的产品。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，中国已连续12年位居全球中间品出口第一大国，中间品对外贸增量的贡献接近六成。“要进一步与贸易伙伴拉紧合作纽带，满足其发展制造业的现实需求，实现优势互补，为世界经济复苏提供动力。”

展望2024年，外贸高质量发展具备不少有利条件。一方面，跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，带来贸易新机遇。另一方面，随着一系列自贸协定升级、共建“一带一路”合作成果落地显效，多双边经贸合作将迎来更加广阔的发展空间，不断增强企业开拓国际市场的信心。

善弈者谋势，善谋者致远。中国外贸将持之以恒、久久为功，加固必胜信心、抓住时代机遇，拓展全球市场，为世界经贸向暖提供更多中国力量。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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