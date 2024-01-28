黄盛

强教必先强师。如何提高教师队伍素质、提升教育教学品质一直备受产业届关注。在近日举行的北京高校第十三届青年教师教学基本功比赛及第二届管理岗位青年教职工职业能力竞赛系列活动总结大会上，来自中共北京市委教育工委、北京市总工会和中国传媒大学等高校代表，就产教融合协同推进青年教师职业发展、架起青教人才培养和教育产业发展的桥梁等话题进行了交流讨论。

在不少与会嘉宾看来，青年教师发展要依托于中国特色现代职业教育体系，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接和深度融合，瞄准市场需求发挥“青教赛”“青管赛”示范作用，不断更新人才培养方案，通过教育产业化、数字化，培养一批驾驭数字技术工具的教师人才队伍。

中国传媒大学党委副书记、校长张树庭表示，中国传媒大学充分发挥青年教师教学基本功比赛（以下简称“青教赛”）及管理岗位青年教职工职业能力竞赛（以下简称“青管赛”）在提高教师队伍素质中的示范引领作用，不断强化师德师风建设，全面提升教师职业能力，弘扬教育家精神品格，争做新时代“为学、为事、为人”的示范。

北京市总工会党组书记、副主席张良表示，要切实加强教职工思想政治引领，全面提升育人本领和职业技能，争做“四有好老师”、“四个引路人”；团结教职工在首都教育事业高质量发展中建功立业，将青教赛、青管赛系列活动与助力高校水平大学建设、推动高质量发展有机结合，等等。

中共北京市委教育工委副书记李军锋认为，要落实教育强国战略，发挥高校龙头作用，弘扬“教育家精神”，建设高素质专业化教师队伍，发挥工会独特优势，服务高校工作大局，推动新时代高校工会工作改革创新，强化教职工思想政治引领，以青教赛等比赛、评比、表彰等为抓手，全面促进教师队伍建设，提高人才培养质量。

另据介绍，北京高校第十三届青年教师教学基本功比赛及第二届管理岗位青年教职工职业能力竞赛系列活动由北京市委教育工委、北京市教委、北京市教育工会和教育部全国高校教师网络培训中心于2023年8月至12月联合举办。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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