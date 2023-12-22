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多家银行下调存款利率！10万元存3年利息减少750元

2023年12月22日10:43 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者罗知之）继今年6月和9月后，多家银行再次调整存款挂牌利率。12月22日起，多家国有大行宣布下调存款挂牌利率，不同期限的定期存款及通知存款利率下调幅度不等，三年期和五年期定存挂牌利率降幅最高，达25个基点。分析人士指出，存款利率下调将降低银行的存款成本率，缓解息差压力。

以10万元存3年定期为例，9月利率为2.2%，12月下调25个基点后降为1.95%，到期利息由6600元降为5850元，减少750元。

工商银行调整人民币存款挂牌利率

工商银行官网截图

工商银行官网截图

工商银行官网显示，自12月22日起调整人民币存款挂牌利率。其中，定期整存整取三个月、六个月和一年期利率均下调10个基点，一年期利率降至1.45%；二年期下调20个基点至1.65%；三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.95%和2.00%。定期零存整取、整存零取、存本取息利率下调10个基点，通知存款挂牌利率下调20个基点。

农业银行调整人民币存款挂牌利率

农业银行官网截图

农业银行官网截图

农业银行官网显示，自12月22日起调整人民币存款挂牌利率。其中，定期整存整取三个月、六个月和一年期利率均下调10个基点，一年期利率降至1.45%；二年期下调20个基点至1.65%；三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.95%和2.00%。定期零存整取、整存零取、存本取息利率下调10个基点，通知存款挂牌利率下调20个基点。

中国银行调整人民币存款挂牌利率

中国银行官网截图

中国银行官网截图

中国银行官网显示，该行于12月22日下调人民币存款利率。其中，定期整存整取三个月、六个月和一年期利率均下调10个基点，一年期利率降至1.45%；二年期下调20个基点至1.65%；三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.95%和2.00%。

建设银行调整人民币存款挂牌利率

建设银行官网截图

建设银行官网截图

建设银行官网显示，自2023年12月22日起调整人民币存款挂牌利率。其中，定期整存整取三个月、六个月和一年期利率均下调10个基点，一年期利率降至1.45%；二年期下调20个基点至1.65%；三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.95%和2.00%。

交通银行调整人民币存款挂牌利率

交通银行官网截图

交通银行官网截图

交通银行官网显示，该行于12月22日下调人民币存款利率。其中，定期整存整取三个月、六个月和一年期利率均下调10个基点，一年期利率降至1.45%；二年期下调20个基点至1.65%；三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.95%和2.00%。

(责编：罗知之、高雷)
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