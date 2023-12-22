陈键 申佳平

活动现场展示的企业社会责任实践。人民网 张启川摄

活动现场展示的企业社会责任实践。人民网 张启川摄

核电企业全力帮助村民增收致富，推动“绿水青山”向“零碳富地”跃升蝶变；消费企业努力协助来自抗疫英雄家庭、偏远山区的“足球少年”筑梦未来；金融服务机构持续贡献力量，以多种方式保护三江源生态……

12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第十八届人民企业社会责任奖颁奖活动在京举行，来自政、企、学、媒等领域的各界代表汇聚一堂，宣传展示企业践行社会责任的实践和成果。中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记徐留平，人民日报社社长庹震出席活动。

本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”5个篇章。人民日报社副总编辑徐立京、中华全国总工会书记处书记潘健在会上致辞。中央社会工作部、生态环境部、中国社科院、中国乡村发展协会、中国儿童中心等单位有关同志发言。

积极践行社会责任，是展现企业竞争力与生命力的重要指标。开局之年，面对新征程新阶段赋予企业在社会责任领域的新课题，活动为社会各界搭建起凝聚共识、互学互鉴的交流平台。

践行社会责任 助推高质量发展

与会嘉宾表示，开局之年，中国企业在稳增长、保就业、强链条、护生态等方面积极践行社会责任，成绩来之不易，经验尤为宝贵。在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程上，我们要始终把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，在促进人与自然和谐共生、全面推进乡村振兴、助力全体人民共同富裕等关乎国之大者的各领域、各方面有力有效践行社会责任。广大职工是推动高质量发展的主力军，也是企业成长的主动能。真诚希望广大企业顺应时代发展，把握新形势、新要求，深化产业工人队伍建设改革，推动提高职工技能素质，完善尊重体现劳动价值和技术价值的具体举措，构建和谐稳定劳动关系，不断增强广大职工共享现代化建设成果的获得感、幸福感、安全感。

农为邦本，本固邦宁。在“致富乡间”篇章，中国乡村发展协会常务副秘书长齐国在主题发言时表示，产业振兴是乡村振兴的基础。企业应从现代种养业、农产品加工业、乡村特色产业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业、乡村基础设施建设、人才培育等7个方面投入乡村振兴、投入乡村产业，挖掘乡村多元价值。

在“绿色答卷”篇章中，生态环境部宣传教育中心党委副书记兼纪委书记林玉表示，绿色低碳发展关乎经济高质量发展的成色，关乎良好生态环境质量的底色。近年来，越来越多的企业将绿色发展理念纳入企业社会责任体系，主动承担社会责任，积极采取绿色行动，助推绿色发展。期待和更多企业携手合作、积极作为，强化应对气候变化责任意识，将企业发展与政策实施、社会需求紧密结合，在低碳发展中形成合力，助推高质量发展、高水平保护。

“为儿童未来筑梦，就是为祖国未来筑梦。” 在“筑梦未来”篇章主题发言中，中国儿童中心副主任李忠明表示，儿童事业是一项涉及多部门、各层面、宽领域的系统工程，需要全社会各行业、各领域共同关注参与。社会企业是推动儿童事业实现高质量发展的重要组成部分。“我们将以本次活动为契机，借助榜样力量，鼓励更多企业为少年儿童创造健康的成长环境，提供滋养心灵的土壤，为孩子们在小小的年纪种好梦想的种子，在‘强国有我’的未来开出绚丽之花。”他说。

在“星河万里”篇章，中央社会工作部五局副局长张其胜表示，近年来，企业志愿服务快速发展，在项目建设、平台建设、信息化建设方面取得了长足进步。志愿服务已经成为企业参与社会治理、履行社会责任的重要途径。他表示，企业要加强党建引领、组织策划，发挥资源优势、培育打造品牌项目，在履行社会责任、参与志愿服务中发挥更多更大作用。

创新合作模式 厚植企业价值

活动现场，与会企业代表通过生动的案例讲述，充分展示了这一年来企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

“说一千道一万，农民增收是关键。”从全县集体经济薄弱村，到村集体收入预计突破70万元，来自三门核电的党委委员米成坤与三门县健跳镇党委副书记陈国荣，在活动现场动情地描述了一份特殊的“核谐之美”。

位于浙江省台州市三门县的三门核电与三核村仅一山之隔。米成坤介绍，从2021年9月起，三门县与三门核电开始因地制宜，突出重点，共同开展“零碳示范村”建设，重点锚定“新能源建设+特色农产品产业”，形成了深具特色的核电帮扶制度，推动村集体经济持续做大。随着新建项目不断落地，一幅“鱼在水中游、荷花竞相开、光伏正发电”的立体生态图正在成为三核村的新名片。

良好的生态环境是最普惠的民生福祉，用之不觉，失之难存。三江源是长江、黄河、澜沧江的发源地，素有“中华水塔”“亚洲水塔”的美誉，在自然生态保护、固碳增汇方面发挥重要作用。今年以来，中国银联与三江源生态保护基金协会合作，开展了内容丰富的合作。

据中国银联执行副总裁谢群松介绍，中国银联计划在五年内协助治理一千亩沙地、两千亩草地、一千亩动物保护区，为守护三江源生态含量、固碳减排贡献银联力量。此外，中国银联积极发挥支付平台作用，大力推广“云闪付”低碳计划小程序，为政府、商业银行、合作伙伴的绿色消费项目提供平台支持，在用户端和行业端都取得了良好的效果。

在盛典现场，分别来自青岛第四实验初级中学、青岛太平路小学的两名“足球小将”宋文珩、尹政泽与人民网记者进行了一场别开生面的“颠球”比赛，将现场气氛推至新高潮。他们都是从蒙牛与希望工程共同发起的“世界杯少年足球公益行动”遴选出来的热血少年。

少年智则国智，少年强则国强。2022年11月，该行动选出的11名足球少年来到卡塔尔世界杯鲁塞尔球场现场，不仅圆梦观看世界杯，还与卡塔尔当地青少年进行友谊比赛。此外，蒙牛还开展了“万颗足球进校园”的捐赠计划，为20多所学校捐赠了足球装备，同时为100多所学校捐赠了一万颗足球。

实现指数跃迁 标杆引领新征程

中国社科院学者联合责任云研究院发布的《企业社会责任蓝皮书（2023）》显示，2023年，中国企业300强社会责任发展指数同比增长19.5%，企业社会责任水平明显提升。其中国有企业社会责任发展指数上升至65.8分，连续15年保持领先。

不积跬步无以至千里。与会嘉宾指出，近年来我国在企业社会责任方面取得长足进展，与社会各界对ESG（即环境Environment、社会Social和公司治理Governance的英文缩写）的认知提升，以及相关政策的完善密不可分。

中国社会科学院教授、责任云研究院创始院长钟宏武在“基业长青”篇章表示，当前，ESG已成为企业可持续发展的必答题。做好ESG，对于企业品牌建设、提升市值、市场准入等具有正面意义，也能防范相应风险。

开新局，写新篇！为表彰那些用心回馈、勇于担当的企业，同时也为引领积极履责的社会风尚，树立企业履责的新目标新标杆，此次活动发布了第十八届人民企业社会责任奖评选结果，并对获奖企业和案例进行展播。

人民网启动第十八届人民企业社会责任奖报名工作以来，共征集到各行业各领域243家企业、398余项践行社会责任的案例材料。按照评选办法，经报名征集、材料初筛、网络展示、专家评审等环节，此次评选共产生“年度企业奖”“乡村振兴奖”“绿色发展奖”和“筑梦未来奖” “年度案例奖”五大奖项。

据介绍，人民企业社会责任活动已连续举办18年，是中央重点新闻网站在企业社会责任领域最早发起的活动之一。

专题：2023人民企业社会责任荣誉盛典

(责编：陈键、吕骞)

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