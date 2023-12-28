人民网记者 李栋

树立大食物观，既要向陆地要食物，也向海洋要食物。今年以来，我国全方位全环节推进深远海养殖高质量发展，循序渐进建设好海上牧场、“蓝色粮仓”，深远海养殖蓬勃发展。

2023年中央一号文件提出，建设现代海洋牧场，发展深水网箱、养殖工船等深远海养殖。农业农村部公布的数据显示：截至目前，沿海各地已建成重力式网箱2万余口、桁架类网箱40个、养殖工船4艘，深远海养殖水体4398万立方米，产量39.3万吨，比“十三五”初期分别增加3.3和2.4倍。

深远海养殖的蓬勃发展得益于设施装备水平、配套养殖技术、产业集聚效应、政策支持保障的不断提高。

设施装备水平快速提升。重力式网箱实现在20米水深的湾口开放海域稳定养殖，是目前深远海养殖最主要、最成熟的养殖模式。桁架类网箱开发出全潜式、半潜式、浮式、座底式等多种类型，养殖机械化、自动化和智能化水平提高。

在距离珠海香洲港约32公里的万山桂山岛和枕箱岛外海域，蓝绿色的海面上漂浮着一个个深水网箱，其中，一座黄色的船形桁架结构网箱分外抢眼，它就是“德海1号”。

“与国内外同类型的智能渔场相比，‘德海1号’的性价比优势明显，每立方米养殖水体总价格为500元-800元，具有广阔的推广应用前景。”业内人士对未来的硬件发展信心十足。

配套养殖技术持续完善。“针对深远海养殖，沿海各地结合实际研发了一批适养新品种。”农业农村部相关负责人介绍，浙江选育出大黄鱼“甬岱1号”“东海1号”，福建选育出大黄鱼“富发1号”，海南选育出金鲳“晨海1号”，广东选育出龙虎杂交斑。“大西洋鲑、许氏平鮋、军曹鱼等高值品种选育也在加快推进。”

产业集聚效应初步显现。山东在青岛、烟台、日照等地布设深远海养殖渔场，建成全球首艘10万吨级养殖工船“国信1号”。福建在连江定海湾培育形成桁架类网箱集群，“仿野生”大黄鱼售价显著提高。广东依托粤港澳大湾区大市场，在珠海枕箱岛海域形成深远海养殖集聚区。海南在乐东龙栖湾海域将深远海养殖与休闲型海洋牧场融合发展，实现经济与生态效益双赢。

农业农村部等8部门印发的《关于加快推进深远海养殖发展的意见》提出，按照“市场主导、科学布局、科技引领、绿色生态、安全发展”的总体思路，全产业链全环节推动深远海养殖高质量发展，推动构建多元化的食物供给体系。

“深远海养殖是一项复杂的系统工程。”在渔业专家看来，加快国家“蓝色粮仓”建设，发展深远海养殖，必须坚持市场主导，通过延伸产业链，完善加工流通体系，加强品牌建设，实现优质优价。

加快推进深远海养殖发展，落实落地是关键。当前，政策支持保障不断增强。海南、山东、浙江、福建等地对桁架类网箱和养殖工船给予1000万元至1.5亿元补助。福建连江率先开展深远海养殖设施确权登记，颁发全国首例深远海养殖装备“身份证”。海南出台支持渔业用海政策文件，传统渔民每户50亩以下的海域免缴海域使用金。

“要因地制宜制定深远海养殖发展规划和工作方案，抓好项目引进、培育，产业配套和基础设施建设。鼓励地方政府在育种、疫病防控、饲料兽药研制、装备建造、产业链培育等方面增加投入，对深远海养殖商业贷款给予贴息，完善深远海养殖保险。”农业农村部渔业渔政局负责人表示，通过指导地方落实海域使用整体论证有关规定，缩短审批流程，依法减免海域使用金。支持符合条件的地区创建深远海养殖类型的国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，以示范区为载体促进产业集聚、产业链构建、基础设施和公共服务体系建设。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经