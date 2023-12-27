人民网北京12月27日电 （记者杜燕飞）当前，随着国家“双碳”战略的深入推进，有色金属行业对再生金属的重视程度日益提高，特别是再生铜铝新建项目数量明显增多，投资和规模显著提高，进一步推升了对废铜铝原料数量规模化、质量标准化和品种多元化的需求。

工信部日前印发的《废铜铝加工利用行业规范条件》（以下简称《规范条件》），明确了废铜、废铝加工配送和再生铜直接利用企业规范化发展的要求，从企业布局与项目选址、规模装备和工艺、资源综合利用及能耗、环境保护、产品质量和职业教育、安全生产、职业健康和社会责任、监督管理等方面提出了具体要求，引导行业企业提高精细化处理及直接利用水平，加快实现高质量发展。

“以废铜铝为主的废旧有色金属回收利用已经成为有色金属工业绿色循环发展的重要方式，为国家金属资源安全保障、发展方式绿色转型起到了重要支撑作用。”中国工程院院士，中南大学副校长柴立元表示。

中国有色金属工业协会再生金属分会提供的数据显示，2022年废铜、废铝国内回收量分别为235万吨和725万吨，以废铜铝为主要原料生产的再生铜、再生铝产量分别占2022年铜、铝产量的33.9%和21.5%，废铜铝已成为铜铝行业的重要原料来源。

记者梳理，《规范条件》定位引导性文件，以引导行业高质量发展为目标，不具有行政审批前置性和强制性。《规范条件》立足产业现状，以提升废铜铝集约化加工利用水平为出发点，考虑行业发展趋势，重点细化技术工艺装备、资源综合利用及能耗、安全及环保、产品质量等要求。工业和信息化部将强化事中事后监管，建立动态管理机制，鼓励企业开展有序竞争，调动企业能动性。

“《规范条件》的出台，是加强有色金属资源保障，引导再生利用技术创新升级，推动我国绿色低碳事业不断向前发展的一件大事。”柴立元表示，遴选培育一批分拣加工规模化、精细化能力突出，再生铜直接利用水平高、管理高效、运营规范的骨干企业，提升行业精细化分选水平，促进废铜铝保级升级利用，从源头减少能源消耗、二氧化碳排放以及污染物产生，有助于全方位提高行业规范运营水平，实现废铜铝资源更高效、更经济地循环利用，提升再生金属产业的整体竞争力。

业内人士认为，《规范条件》完善了再生铜铝规范管理体系，推动了废铜铝产业体系建设，为保障国家资源安全提供有力保障，助力铜铝工业实现碳达峰、碳中和，推动再生铜铝产业乃至整个产业链的绿色高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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