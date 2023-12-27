人民网北京12月27日电 （记者许维娜）当前，智能手机行业始终将创新能力提升置于更加突出的位置，在创新引领发展方面承担重要责任、走在前列。通过不断为高质量发展注入动力，为美好生活赋能。

就智能手机市场而言，这是最好的时代，也是竞争最激烈的时代。今年以来，国产手机品牌频繁发布新机型。其中，以OPPO等为代表的国产手机厂商，正持续加大在自主研发技术方面的投入。

27日下午，OPPO公布了其在AI、性能、通信和隐私安全四大领域的最新技术进展。这些进展包括智能手机的听筒/免提双模卫星通话，端侧应用70亿参数大模型，以及潮汐架构等创新技术。据了解，此次公布的全新技术组合将全面应用于下一代旗舰产品Find X7系列。

实现听筒/免提双模卫星通话

近年来，我国卫星通信产业在政策支持下取得了快速发展。运营商、零部件厂商、设备商等产业链上下游企业积极布局，推动了卫星通信技术的不断进步和应用场景的拓展。

在深山、密林、戈壁荒漠、高山峡谷，甚至是海岛和大洋上，如何有效地建立与外界的联系，是当前各厂商寻求突破的重点。

OPPO表示，Find X7系列支持通过卫星天线方向图调控技术，实现了听筒/免提双模卫星通话功能。这一技术可以动态调控卫星天线的辐射方向图，使天线波束动态对准卫星，确保用户在听筒和免提两种通话姿态下都能与卫星保持连接和通话状态。

比如，在极端的大风大浪等嘈杂环境下，传统的卫星对讲机式免提通话可能难以听清声音，而卫星电话模式下的通话声音更为清晰，能在紧急情况下提供更高的沟通效率。

在信号方面，其公布了一整套自研的通信技术方案——超级信号工程。该方案通过天线技术、智慧通信以及近场通信三大技术板块，全方位提升Find X7系列从户外到城区，从城区到室内的全场景通信体验。

AI大模型技术持续迭代

如今，展示AI性能已经成为智能手机新机型的标配。这些举措不仅是手机行业在存量时代获取新增量的“下一步”，也印证着智能手机的“无限”可能。

OPPO透露，此次70亿参数大模型将会应用在Find X7系列中，支持语音转文本、自然语言理解、内容摘要等功能。据称其内容摘要字数上限为14000字，这一功能的提升将为用户提供更加高效和便捷的使用体验。

此外，OPPO软件技术规划与架构相关负责人洪汉生提到了“潮汐架构”。该架构核心要解决的是计算和存储过程中能耗与效率的损失问题。通过潮汐架构可以更好地判断应用对系统资源的需求，合理地分配计算型与渲染型任务下CPU与GPU的缓存，最终可以实现8%的平均能效节约。这一技术的引入将进一步提升智能手机的性能表现和用户体验。

另有专家表示，国内高端智能手机市场竞争加剧，厂商们也愈发需要通过技术创新为自己建立新的竞争优势。随着AI大模型带来更多机遇和挑战，国内高端安卓手机市场之“战”将会愈发激烈。

(责编：王震、吕骞)

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