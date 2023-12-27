人民网北京12月27日电 （记者孙博洋）近日，2023年川渝博士后学术交流活动暨成渝地区双城经济圈（泸州）先进技术研究院“揭榜挂帅”项目签约仪式在泸州举行，活动上，成渝地区双城经济圈（泸州）先进技术研究院（以下简称“泸州先研院”）挂牌四川省新型研发机构。

活动上，举行了四川省新型研发机构授牌仪式，泸州先研院顺利接牌。据介绍，泸州先研院成立于2022年3月，由泸州老窖推动组建，是泸州市贯彻实施国家创新驱动发展战略和建设国家创新型城市的核心平台载体。

图为活动现场。受访方供图

在活动上，成渝地区双城经济圈（泸州）先进技术研究院博科产业投资基金揭牌；泸州先研院医药健康协同创新中心、机器人（人工智能）协同创新中心、深泸产业协同创新中心揭牌成立，泸州先研院“揭榜挂帅”项目进行了签约。同时还举行了泸州老窖博士后科研工作站聘书颁发仪式和泸州老窖博士后科研工作站建站20周年见证仪式。

交流活动上，多名院士专家发表了主旨演讲，同时交流活动另设置四个分会场供专家学者和博士后代表交流分享，相关专家学者聚焦医药健康、机器人（人工智能）、大食品（生物经济）、双碳和能源化工等重点领域及热点问题展开探讨，交流最新研究成果，协助解决产业所需关键共性技术难题，促进创新资源聚合。

主办方表示，本次活动的举办，为高层次人才、企业、高校院所搭建了一个重要的科技创新和成果转化平台。泸州市将以此次交流活动为契机，拓展更深层次、更宽领域的川渝科技创新，加快推动人才链、创新链、产业链、资金链深度融合，着力开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，为企业创新发展和区域创新能级提升提供有力支撑。

泸州老窖方面表示，将依托泸州老窖博士后科研工作站、泸州先研院、国家固态酿造工程技术研究中心、国家工业设计中心等科技创新平台，深化企业技术创新主体作用，发挥高层次人才创新创效作用，联合企业、高校院所培育一批“科学家+工程师+企业家”队伍，组成技术攻关“突击队”“特种兵”，围绕产业链、创新链关键领域，全力推进科技创新，高标准高质量推动项目成果孵化，助推泸州市重点产业转型升级。

(责编：王震、吕骞)

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