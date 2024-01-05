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森林城市建设是生态文明建设的重要内容，是城市生态治理的重要抓手，是美丽中国建设的生动体现，建设美丽中国要在城市率先实现。在国家林草局今日召开的新闻发布会上，国家林草局城市森林研究中心常务副主任王成表示，我国森林城市建设是在借鉴国外城市生态建设研究成果和经验基础上，推动我国城市生态系统修复和改善人居环境的创新实践，是具有中国特色的城市生态建设方案。

近年来，国家林草局印发了《关于着力开展森林城市建设的指导意见》和《全国森林城市发展规划（2018—2025年）》，明确总体思路、目标任务和保障措施；制定的《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》将“科学开展森林城市建设，加强森林城市动态管理”作为有序推进城乡绿化的重要内容；出台了《国家森林城市管理办法》，明确国家森林城市称号的申请程序和管理举措。地方各级党委政府把森林城市建设摆上经济社会发展的重要位置，坚持高位推动、强化监督考核，加大资金投入、实施专项工程，创新政策机制、落实建设措施，强力推进森林城市建设快速发展。

截至目前，全国共建成国家森林城市219个，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团实现了国家森林城市创建的全覆盖。

王成认为，我国在建设森林城市过程中，不断深化研究、及时总结经验，形成了师法自然、统筹城乡发展、“大地植绿”和“心中播绿”有机统一等建设理念，为推动森林城市建设走深走实提供了有力支撑。我国以与联合国粮农组织举办世界林业大会、世界森林城市论坛等重大国际活动为契机，不断分享中国森林城市建设经验和城市森林科研成果，推动我国森林城市建设走向世界。

行走在福州，城在林中，人在绿中，四季常青，鸟语花香；地处京华大地，林城掩映、林田相护的美丽画卷徐徐展开，生态优美的蛙声与鸟鸣时常响起......2018年，北京和福州入选联合国粮农组织在全世界遴选出的15个城市森林建设典型案例城市，敦促世界各地对绿色空间进行投资，使城市变成更加可持续、有抵御力、健康、平等和愉快的居住地。

“国际组织和专家对中国森林城市建设把科学研究与森林城市建设实践紧密结合，把论文写在大地上的做法，给予高度评价，认为中国森林城市建设强调城市生态系统的整体性，突出生态为民，注重地域特色，对城市生态建设非常有利。”王成说，森林城市建设实践，获得了国际组织和专家的广泛赞誉。

联合国粮农组织在首届亚太城市林业论坛上发表的《珠海宣言》指出，中国森林城市建设推进的方式和取得的成效，为亚太地区乃至世界城市林业发展提供了重要的借鉴模式，中国政府重视森林城市建设，对推进城市林业发展发挥了重要作用。

王成介绍，森林城市建设成效显著，有利于提升我国城市生态建设的国际影响力和显示度。

在森林城市建设在提升生态资源总量方面，夯实了森林树木为主体的城市生态基础设施，补齐了城市生态资源总量短板。

在解决城市生态系统破碎化问题方面，建成了大尺度近自然森林为主和生态廊道联通的森林生态网络，提高了城市森林生态系统的多样性、稳定性、持续性。

在提升居民生态福祉普惠性和均衡性方面，促进了绿色生态空间与居民生产、生活空间有机融合，提高了居民生态福祉的自我供给能力。

在保护恢复城市生物多样性方面，延续了以乡土树种、近自然林和原生植被为主体的地带性森林景观，丰富了生物栖息地和迁徙生态廊道，提升了城市生态空间对生物多样性的承载力，为我国在生态建设方面树立良好国际形象发挥了重要作用。

“20年来，我国国家森林城市从无到有、从几个到200多个、从贵阳一隅到31个省区市全覆盖，不断发展壮大，为推进国土绿化、增进人民生态福祉、传播生态文明理念，发挥了积极作用，为世界城市生态建设贡献中国智慧。”业内专家表示。

(责编：申佳平、高雷)

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