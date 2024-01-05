人民网北京1月5日电 （欧阳易佳）国家林草局今日召开新闻发布会，国家林业和草原局副局长唐芳林表示，近年来，北京市将森林城市建设作为首都生态文明建设的重要抓手，实现了森林资源均衡发展、生态格局全面优化、生态福祉惠及大众，为建设国际一流的和谐宜居之都奠定了坚实基础，为其他省（自治区、直辖市）推进生态文明建设树立了榜样、提供了借鉴。国家林业和草原局决定授予北京市“国家森林城市”称号。

北京市人民政府副秘书长程建华表示，多年来，北京市围绕“绿美京华，北京森林”的森林城市发展愿景，积极开展森林进城、森林环城和森林乡村建设，取得了令人瞩目的成就。成功创建“国家森林城市”，是对北京持之以恒坚持绿色发展，推动森林城市建设取得阶段性成果的充分肯定，同时也标志着北京的森林城市建设进入了高质量发展新阶段，为北京建设美丽中国先行区，以高品质生态环境支撑高质量发展开启了新历程。

据了解，北京市累计新增森林和湿地243万亩，森林覆盖率由2012年的38.6%提高到44.8%，城市总规确定的绿色空间结构基本形成。全市现有维管束植物2088种，陆生脊椎动物608种，其中鸟类达515种，已成为生物多样性最丰富的大都市之一。

程建华介绍，下一步，北京将大力实施全域森林城市高质量发展五年行动计划，着力推进生态空间建设，重点开展五大行动。

一是开展生态网络完善行动。持续拓展生态空间，大力推进见缝插绿、疏解建绿，科学实施国土绿化，实现生态空间互联互通，构建连续完整的绿色生态网络。落实北方防沙带规划，推进燕山和太行山（北京段）山地生态综合治理。

二是开展森林质量提升行动。从生物链、生态链关系入手，扎实推进山区森林健康经营，统筹管理平原生态林，不断优化林分结构，恢复植物群落，持续提升生态系统多样性稳定性持续性。

三是开展生物家园建设行动。因地制宜建设生态保育小区，实施绿隔公园自然带建设，以道路干线、河流为依托建立生态廊道体系，加快推进大熊猫国家保护研究中心北京基地建设，打造鸟语花香、物种丰富的生态家园。

四是开展城乡增彩延绿行动。在绿化的基础上加强彩化，多种一些色彩斑斓的树种，提高首都环境美誉度。打造二、三、四环“环城花廊”，五、六环“环城彩林”，建设四季变换的平原大美林海100处，建成千亩以上集中连片的山区彩色景观林100处。

五是开展乡愁景观延续行动。延续具有乡土特色的地带性植物景观，持续丰富中轴线、三条文化带生态景观，延续老城胡同院落景观风貌，恢复历史名园格局，保护和传承古树名木文化，建设各类城镇公园70个、村头片林800处，留住乡愁记忆，赓续城市文脉。