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修订后的《快递市场管理办法》公布 3月1日起施行

2024年01月05日10:55 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，《快递市场管理办法》已于2023年12月8日经第28次部务会议通过，自2024年3月1日起施行。

据悉，《快递市场管理办法》修订过程中，征求了有关部委、行业组织、业内企业的意见，履行了公开征求意见程序。在处理各方面意见建议的基础上，形成了《快递市场管理办法（修订草案）》，于2023年12月8日，经交通运输部部务会议通过。

修订后的《快递市场管理办法》共9章57条，主要内容包括：明确促进快递发展的保障措施，建立绿色低碳发展的制度导向，优化快递市场秩序的规制方式，加强消费者使用快递服务的权益保护，体现快递安全发展的制度要求，完善快递行业治理的制度手段等。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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