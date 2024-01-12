人民网北京1月12日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2024年铁路春运自1月26日开始，3月5日结束，为期40天，春运火车票1月12日开始发售。

国铁集团客运部负责人介绍，2024年铁路春运是疫情防控转段后第一个常态化春运，预计铁路客流将出现探亲流、学生流、务工流、旅游流叠加，呈现总体高位运行和节前相对平稳、节后相对集中的特点。铁路部门将坚持以人民为中心的发展思想，采取有力有效措施，确保铁路运输安全畅通、旅客服务优质高效，全力以赴满足广大旅客春运出行需求，努力实现“平安春运、有序春运、温馨春运、让旅客体验更美好”的总体目标。

一是加大客运能力投放。充分运用高铁成网运营优势，特别是用好去年新开通的杭昌高铁、济郑高铁、广州白云站等新线、新站运输资源，统筹高速铁路和普速铁路，加大客运能力投放。在1月10日实行的一季度运行图基础上，动态跟踪客流变化，及时编制春运列车运行图，进一步增加客运能力，预计节前每日安排旅客列车12700列左右，节后每日安排旅客列车12800列左右，客座能力较2019年春运分别增长14.4%、12.6%。春运期间，将根据铁路12306候补购票数据，采取增开临时旅客列车、动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，及时在热门方向、区间和时段灵活增加运力投放，实现铁路运力与客流需求的科学匹配。保持普速旅客列车开行规模，开好公益性“慢火车”和“乡村振兴”旅客列车，保障旅客列车的覆盖面、通达性和普惠性，更好服务人民群众春运出行。

二是优化售票服务举措。用好铁路12306候补购票、在线选铺、购票信息预填、起售提醒订阅、铁路畅行码等服务功能，优化车票改签规则，丰富12306信息通知服务内容，进一步改善旅客购票出行体验。用好学生和务工人员专区预约购票功能，保障学生、务工人员等重点群体出行。铁路12306将根据客流趋势，每日动态调整票额分配策略，兼顾长途和短途旅客出行需求，及时将票额投放至客流需求较大的车站，最大限度保障旅客出行需求。

三是保障售票系统平稳运行。为应对春运售票高峰，铁路部门提前对12306售票系统资源进行补强，拓展网络带宽，扩充余票查询云服务能力，加强安全风险防控措施，进一步提升应对超大规模并发访问需求的能力。对12306系统软硬件设施全面开展健康检查，及时消除各类隐患，强化系统运维监控和网络安全管理，针对各类突发情况，开展应急演练，提高应急处置效率，确保售票系统安全稳定运行。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续如需退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王连香、吕骞)

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