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海关总署：民营企业连续5年成我国第一大外贸主体

2024年01月12日11:06 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者王震）1月12日，国新办就2023年全年进出口情况举行发布会。海关总署副署长王令浚表示，2023年，民营经济发展总体上呈现稳中有进、稳中向好的基本态势。在外贸领域，民营企业也有许多亮眼的表现，具体体现在四个方面：

一是连续5年稳居我国第一大外贸经营主体。2023年，占我国外贸总值比重达到了53.5%，拉动整体进出口增长3.2个百分点；企业数量占比达到86.2%，再创新高；稳外贸主体地位更加巩固。

二是我国出口的自主品牌产品中，66.4%是由民营企业完成的。民营企业持续推进品牌建设，在品牌创造、品牌管理、品牌效益上不断取得实效，提升了“中国制造”品牌的知名度、美誉度。

三是在我国消费品进出口值中，民营企业占68.1%。民营企业整体技术实力持续增强，在高新技术类消费品出口中的份额逐年提升；在肉类、食用水产品、蔬菜、水果等进口中均占据主导地位，服务民生作用愈发突出。

四是对共建“一带一路”国家进出口增长9.2%，对欧盟、美国等传统市场进出口分别增长2.3%、2%，民营企业在持续开拓新兴市场的同时，保持对传统市场的韧性。

(责编：王震、吕骞)
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