人民网北京1月12日电 （记者王震）1月12日，国新办就2023年全年进出口情况举行发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，过去一年，世界经济复苏乏力，全球贸易整体表现比较低迷，外需的疲弱对我国出口形成了直接冲击。从数字上看起来，出口增速相比前几年确实有所放缓。但更要看到我国的出口是在高基数上再创新高，不仅实现了量的合理增长，也保持了份额的整体稳定，更在增长动能、区域格局等方面实现了质的有效提升，彰显了强劲韧性和综合竞争力。

具体来看，呈现了以下四方面亮点：

第一，全球出口份额稳定保持在较高水平，中国制造竞争优势依然稳固。根据WTO最新数据，预计2023年我国出口的国际市场份额保持在14%左右的较高水平。市场份额是市场竞争力的直接体现，2023年我国的份额保持稳定，“蛋糕”没有变小，整体竞争力依然稳固。

第二，自主品牌的出口明显增长，中国品牌的影响力进一步扩大。2023年，我国自主品牌产品的出口增长了9.3%，占出口总值的比重提升1.7个百分点。从市场来看，我国自主品牌产品已经出口至全球200多个国家和地区，“中国品牌”可以说是遍及世界各个角落。

第三，现代化产业体系建设取得重要进展，装备制造业出口占比提升。2023年，体现产业配套和集成能力的装备制造业出口13.47万亿元，增长2.8%，占我国出口总值的比重提升到56.6%，特别是，我国汽车和船舶行业发展势头良好，汽车产销量屡创新高，造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标全球领先，相关产品出口增长66%，拉动我国出口整体增长1.5个百分点。

第四，区域协调发展有序推进，区域开放新格局加快形成。2023年，东部地区占我国出口总值近8成，增速高于整体0.6个百分点，对稳定出口大盘作出了突出贡献。东北地区的出口增长了6.5%，是增长最快的区域，东北全面振兴在外贸领域取得了新成效。中西部地区在有序承接加工贸易梯度转移方面和促进加工贸易持续健康发展方面都发挥了积极作用。

(责编：王震、吕骞)

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