刘文文 胡默达

原标题：宁吉喆：预计2023年中国四大宏观指标符合预期

中国国际经济交流中心副理事长宁吉喆6日在北京表示，预计2023年中国四大宏观指标符合预期。

第二十八届(2024年度)中国资本市场论坛当日在北京举办。宁吉喆在会上说，过去一年中国经济持续回升向好。从1-11月的统计数据来看，经济增长、就业、价格、国际收支等宏观指标稳中有进，预计全年能够实现预期经济发展目标。

一是经济增长速度能够达到预期目标。他指出，预计四季度经济增速超过三季度。2023年中国GDP总量有望达到126万亿元人民币。中国经济增长对世界经济增长的贡献率预计仍将达到30%。扩大内需对经济增长起到了支柱作用，疫情防控转段后消费持续上升，前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达到了83.2%。

二是新增就业能够实现预期目标。他说，过去一年中国着力实施就业优先政策，已见到成效。2023年10月、11月城镇调查失业率降到5%。预计2023年城镇新增就业能够实现1200万人左右的全年预期目标。

三是价格涨幅低于预期目标。过去一年，随着中国生产增长及一些国际大宗商品价格阶段性回调，中国物价涨幅较低，1-11月中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.3%，剔除食品和能源价格的核心CPI上涨0.7%，明显低于年初提出的3%左右的预期目标。他认为，从长期看，中国CPI将实现总体平稳、温和上涨的趋势。

四是国际收支基本平衡目标有望实现。他指出，过去一年面对全球经济和贸易增速放缓，有关方面着力稳外资，贸易结构继续改善。

“2023年四大宏观指标的情况跟年初提出的预期目标基本上是相符的。”他说。

(责编：申佳平、杨迪)

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