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发掘“第一资源” 谱写人才强国新篇章

人民网联合报道组
2023年12月16日13:14 | 来源：人民网
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12月9日至10日，首届中国（海南）人才交流大会在海南省海口市举办，700余家用人单位携2万余个岗位赴会，吸引了1.2万余求职者到现场参会、12万多人次浏览线上“招聘专区”。“大会专场招才引智活动坚持以‘缺什么引什么’为导向，聚焦重点领域、重点产业、重点项目发展需求开展。”海南省委人才发展局相关负责人表示。

12月12日，北京市丰台区发布《推动高质量发展人才支撑保障行动计划》，公布实施“产业人才引领行动、基础人才强基工程、管理人才提质行动和青年人才开发行动”四大专项行动，为全区招才引智工作提出顶层设计。

近日，江苏省苏州市还发布了《人才落户管理办法》“升级版”，宣布从2024年1月1日起，放宽落户政策，本科学历、中级职称和技师，有来苏就业意愿但尚未就业的相关人员，可“先落户后就业”。

人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略性资源。近年来，在不断加码人才扶持政策的同时，越来越多的地方认识到，引才为先，育才为要，留用为本，只有深度发掘人才“第一资源”，统筹做好引才、育才、用才“三篇文章”，才能为创新驱动发展注入不竭动力。

新措引才：加力度，升温度

区域发展离不开人才支撑，只有吸引、集聚人才，才能实现经济社会高质量发展。近两年来，为了吸引人才，一些地方争相在人才投入、环境营造、政策创新等方面发力，着力建设吸引和集聚人才的平台。

为了吸引全球顶尖人才，河北省雄安新区开出优厚“价码”：给予2000万—5000万元科研经费和300万元生活补贴，奖励一套不低于200平方米的住房；对高端人才实行“特岗特薪”；设立高层次人才“编制池”，提供事业编制。

雄安新区与150所高校签订共建引才工作站合作意向书。雄安新区党群工作部供图

雄安新区与150所高校签订共建引才工作站合作意向书。雄安新区党群工作部供图

辽宁省沈阳市出台“兴沈英才计划”，每年提供不少于15亿元的专项资金保障人才事业发展。对顶尖青年人才，最高给予每人500万元奖励、100万元科研经费。对在应用基础研究方面取得突出成绩的青年科技人才，给予每人50万元科研经费。

沈阳招聘会现场。人民网记者 尹柏寒摄

沈阳招聘会现场。人民网记者 尹柏寒摄

山城重庆的“引才专列”今年就两次奔赴各地揽才。3月，前往北京、西安、哈尔滨、长春、成都等8个城市的20所高校，意向性引进人才6509名。9月，又带领766家用人单位“驶”进7省16所高校，与9371名人才达成初步招聘意向。

为了在日趋激烈的“引才大战”中赢得一席之地，不少地方更是在柔性引才上下足了功夫。

今年11月，安徽省合肥市宣布发放柔性引才补贴。针对重点产业链入库企业、专精特新企业、市属事业单位柔性引进的各类人才，按年度计税报酬的30%择优给予用人单位，用作引才补贴，每人（团队）每年最高补贴可达100万元。

海南紧盯冬天在该省休养的“候鸟”人才，累计柔性引进130多名院士专家，联系服务拥有高级职称或相应层次的“候鸟”人才1.3万余名。

地处大别山腹地的湖北省英山县，在人才吸聚上天然不具优势，但当地充分利用“夏避暑、冬温泉”的资源禀赋，叫响了柔性引才品牌。“去年，我们创新实施了‘避暑引才’计划，发布十条招才引智政策。今年又推出‘暖冬人才’计划，计划利用春节将至的契机，邀请在外创业的优秀人才回来参与家乡建设。”英山县委书记郑光文表示，最近两年落户英山的一些龙头项目，比如均瑶集团、重庆美丽信、英创汇智等企业的入驻，都得益于柔性引才政策的实施。

招才引智，优惠政策固然是加分项，但是用诚意和温度打动人才，也成为很多地方的“杀手锏”。

“最打动我的是既有温度又有力度的人才政策。本科生也能享受人才补贴，切实解决年轻人租房难、购房难的问题，让我感受到芜湖惜才、留才、爱才的诚意。”选择入职安徽芜湖海螺集团旗下科技研究院的毕业生陈奇表示。

内蒙古自治区呼和浩特市将专科（高职）毕业生纳入大学生租购房补贴政策范围。大学生租购房补贴实行“网上办”“掌上办”，由半年一审提速至一月一审。落实中小微企业吸纳高校毕业生一次性奖励政策和“六大产业集群”企业新引进硕博研究生一次性人才奖励政策，全力营造“拴心留人”人才软环境。

多元育才：重刚需，建梯队

在长城汽车股份有限公司重庆永川工厂汽车制造实训基地，去年刚从永川职业教育中心“长城汽车订单班”毕业的李尚豪带着师弟师妹们开展实操。虽然才工作一年多时间，但他动作娴熟利落，俨然经验丰富的老员工。他的成长，受益于校企联合共建“订单班”培养方式。

将“课堂”设在车间，学校和企业共建“订单班”培养人才方式，在西部职教基地重庆永川区已开展多年，每年为企业培养人才超5000人，校企共建实训基地数量突破1300个。

满足我国庞大而复杂的人才需求，必须主要依靠自己培养。各地在不拘一格引才的同时，也在按照提高人才供给自主可控能力的目标，努力创新多元化育才模式，走好人才自主培育之路。

联动式育才支撑高精尖产业发展。今年6月，北京市首个市域产教联合体在北京经济技术开发区成立。22家学校和企业共同组建集成电路产教联合体，通过深化产教融合、产学联动，建立“职本硕博”贯通培养模式。

未来，北京还将打造10个左右具有人才培养、创新创业、促进经济社会高质量发展等功能的市域产教联合体，助力首都高精尖产业主阵地建设。

2023年北京市金秋招聘系列活动现场。北京市总工会供图

2023年北京市金秋招聘系列活动现场。北京市总工会供图

扎根式育才聚焦“卡脖子”难题。海南是中国最重要的育种基地之一。过去，科研团队主要是利用海南的光热条件进行加代繁育，做科研还是要回到北方。如今，随着中国农科院国家南繁研究院建立，已有15支科研团队入驻，270名海南专项计划研究生全过程在琼培养。

项目式育才壮大专才队伍。近5年来，海南省通过实施南海育才项目，选拔培养“南海创新人才”“南海创业人才”“南海工匠”“南海乡土人才”累计近千名，提供各类人才资助累计2亿余元，初步形成一支规模较大、门类齐全、素质优良的人才队伍。

梯队式育才夯实技能型人才高地。“制造业当家”的广东省，已基本建成全国规模最大的技工教育体系，目前全省有148所技工院校，在校生65万人。今年10月，《关于加强新时代广东高技能人才队伍建设的实施意见》出台，提出建成以学生学徒、技培生等政策为“根部”，以“新八级工”、企业自主评价等政策为“腰部”，以中华技能大奖、首席技师等政策为“顶部”的“广东技能树”，开创新时代广东高技能人才工作崭新局面。

放手用才：搭舞台，压担子

地方和人才的最好“关系”，是共同成长。在用好人才方面，各地纷纷出台硬招实招，点燃人才创新创业活力与热情。

“到拉特旗工作两个月来，融入得很顺利。旗里在生活上对我们关心备至，在工作上全力支持，让我们放开手脚去干。我切实感受到了‘暖城’之‘暖’。”内蒙古自治区达拉特旗第五小学校长王庆伟感叹。他是达拉特旗今年引进的四位名优校园长之一。让他心暖的，有生活上的关怀，更有工作上的“放开手脚”。

为了充分激发各类人才干事创业热情，内蒙古自治区开通了引进人才职称评审绿色通道，对引进的高层次人才和重点行业、重点领域急需紧缺人才，放宽资历、年限等条件限制，破格评聘相应职称和岗位。2022年，清华大学化学系毕业生阿如罕博士被引进到内蒙古工业大学。当年，他就获评正高级职称，是目前内蒙古自治区最年轻的教授。

“雄安新区实行‘大部门制’管理，我在工作中接触业务多，积累了多个处室的工作经验，有挑战，但也磨炼人，能得到快速成长。”说起这两年在雄安的工作，雄安新区党群工作部干部白鑫森竖起大拇指。

清华大学法学博士、河北省选调生、河北省高级人民法院研究室干部……来雄安前，白鑫森的经历可谓丰富。今年初，选调期满后，他选择了留下。让他留下的，是灵活的用人机制、广阔的发展空间。

雄安新区容东片区。人民网记者 李兆民摄

雄安新区容东片区。人民网记者 李兆民摄

在激励人才干事创业的软硬件方面，各地更是频出实招。

除了引进单位给予科研经费外，内蒙古自治区每年对上年度刚性引进的博士人才，综合评估科研潜力，叠加给予10万元至40万元不等的科研启动支持。

湖北省今年启动了“博士后尖端人才引进计划”“湖北省博士后优秀人才跟踪支持计划”，资助40名优秀博士进站从事博士后研究，给予每人每年20万元资助。获选人员期满出站后，湖北省事业单位可将其作为高层次紧缺人才通过公开考核引进。

安徽率先成立人才发展集团、设立5亿元大学生创新创业基金；新疆设立100亿元人才发展基金，支持重大产业项目、重要建设工程、重大科研平台、关键民生领域等人才培养引进……

各地坚持以引才为基础、以育才为重点、以用才为根本，深耕人才引、育、用全链条发展，既重数量更重质量，充分激发各类人才活力，为实现高质量发展提供坚实的人才支撑。让“人才强国列车”跑得快、行得直、开得远，向建设世界重要人才中心和创新高地勇毅前进！（郭婷婷、肖璐欣、董兆瑞、张聿修、孝媛、王斯文、汪瑞华、宁玉瑛、朴馨语、毛雷、刘敏、李欣洋、李雪晴、陈晨、黄津晓虎）

(责编：陈键、吕骞)

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