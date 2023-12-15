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证监会：进一步健全上市公司常态化分红机制 提高投资者回报水平

2023年12月15日19:50 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （黄盛）据证监会消息，2023年1-11月A股分红总额2.1万亿元，再创历史新高，是1-11月股权再融资总额（5885亿元）的近4倍，分红家数占比65.7%，股息率3.04%。近5年来A股上市公司累计分红8.2万亿元，分红习惯逐步养成，分红公司家数占比由十年前的50%左右提升至70%左右，连续5年分红的公司占比由20%提升至48%。此外，今年以来，红利指数基金表现相对较好，今年年初至2023年11月底，相较于同期中证全指超额收益的平均值和中位数分别为5.9%和3.9%。

在此背景下，为进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，证监会在15日发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》），以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（以下简称《章程指引》），并自公布之日起施行。沪深证券交易所同步修改完善规范运作指引，明确操作性要求。

据介绍，《现金分红指引》修订内容主要有三个方面：

一是进一步明确鼓励现金分红导向，推动提高分红水平；对不分红的公司加强 披露要求等制度约束督促分红；对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点监管关注，督促提高分红水平，专注主业。

 二是简化中期分红程序，推动进一步优化分红方式和节奏；鼓励公司在条件允许的情况下增加分红频次，结合监管实践，允许上市公司在召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，在一定额度内 审议批准下一年中期现金分红条件和上限，便利公司进一步提升分红频次，让投资者更好规划资金安排，更早分享企业成长红利。

三是加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红；强调上 市公司制定现金分红政策时，应综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展；对资产负债率较高且经营活动现金流量不佳，存在大比例现金分红情形的公司保持重点关注，防止对企业生产经营、偿债能力产生不利影响。

《章程指引》相关条款修改主要有两个方面：一是鼓励上市公司增加现金分红频次，引导形成中期分红习惯，稳定投资者分红预期。同时，增加对中期分红的完成时限要求。二是督促公司在章程中细化分红政策，明确现金分红的目标，更好稳定投资者预期。同时，引导公司在章程中制定分红约束条款，防范企业在利润不真实等情形下实施分红。

证监会表示，《现金分红指引》和《章程指引》的实施，将有助于推动上市公司增强投资者回报，更好引导公司专注主业，促进市场平稳健康发展。下一步，证监会将在尊重公司自治的基础上，更好发挥监管的引导约束作用，推动上市公司不断增强分红意识，优化分红方式，培育分红习惯，提高分红水平，同时约束异常分红，促进上市公司整体分红水平稳中有升。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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