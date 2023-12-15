人民网北京12月15日电 （记者杜燕飞）为进一步促进跨境贸易和投融资便利化，国家外汇管理局日前发布《关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》（以下简称《通知》），决定在总结前期试点经验的基础上，将跨境贸易投资高水平开放试点地区扩大至上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域等地区（以下统称试点地区），复制推广前期试点效果良好的外汇便利化政策措施。

2022年，国家外汇管理局在上海自由贸易试验区临港新片区、广东省自由贸易试验区南沙新区片区、海南自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区等区域开展跨境贸易投资高水平开放试点。试点以来成效良好，在有效防控风险的同时，有力促进了试点区域涉外经济发展。

记者梳理，此次试点政策共8项，其中，经常项目政策措施5项，包括便利经常项目外汇资金收付、支持新型国际贸易结算、扩大贸易收支轧差净额结算范围、特殊退汇免登记、优化服务贸易代垫或分摊业务管理等；资本项目政策措施3项，包括外商投资企业境内再投资免登记、融资租赁母子公司共享外债额度，以及外债、境外上市等资本项目外汇登记由银行直接办理等。

《通知》要求，试点地区外汇分局应制定业务实施细则，加强对上述业务的事中事后监管与核查检查，指导银行、企业合规开展业务；密切跟踪各项试点业务开展情况，实时监测分析跨境资金异常流动的特征和问题，定期或不定期进行风险评估，建立风险应对预案和应对机制，确保试点政策平稳有序开展，严厉打击违法违规行为，有效防范化解跨境资金异常流动风险，维护外汇市场秩序。

专家表示，开展跨境贸易投资高水平开放试点，是我国加快推进跨境贸易和资本开放的重要一步，有助于提升我国制度型开放的层次和质量，进一步促进外贸外资发展。

近年来，国家外汇管理局统筹发展和安全，持续推进外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化。此前发布的《关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》明确，在宏观上，加强和完善外汇领域政策供给，增强政策的系统集成，围绕经常项目和资本项目便利化深化改革开放，不断完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，助力构建中国特色现代金融体系。在微观上，积极促进稳外贸稳外资，进一步优化管理流程，简化操作环节，便利市场经营主体合规办理跨境贸易和投融资业务，有效激发市场活力，更好服务实体经济高质量发展。

国家外汇管理局表示，将持续加强优质金融服务，推进跨境贸易和投融资便利化，以高水平开放促进高质量发展。同时，继续统筹好金融开放和安全，加强开放监管能力建设，将风险防控与改革开放一体谋划、一体推进，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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