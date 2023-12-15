人民网北京12月15日电（记者王天乐）“今年，是我国共建‘一带一路’倡议提出10周年，‘一带一路’倡议为中国电动车和电池行业‘走出去’提供有力的支撑。”商务部原副部长蒋耀平在2023中国（北京）轻型电动车电池论坛上表示，面对“前所未有的世界之变、时代之变和历史之变”，行业企业互学互鉴十分必要。

中国电子工业标准化技术协会副理事长韩俊表示，无论采用哪种电池类型，轻型电动车的安全性都是至关重要的。无论是使用锂离子电池还是钠离子电池，都需要严格遵守相关法规和标准，确保产品的质量和安全。轻型电动车电池的发展前景广阔，锂离子电池和钠离子电池作为新型绿色环保电池具有很大的应用潜力。

工信部锂离子电池及类似产品标准工作组何鹏林秘书长表示，近年来，以电动自行车、电动摩托车、电动平衡车、电动滑板车为代表的轻型电动车经历了快速发展阶段，轻型电动车电池也从传统的铅酸电池为主，发展到锂电池占比逐渐提升，一直到现在开始使用钠离子电池。

记者了解到，论坛期间还发布了“首批《电动自行车用钠离子电池团体标准》电池测评通过单位名单”“第三批钠离子电池测评通过单位名单”，该测评依托国家绿色电池质量检验检测中心、绿色电池评价分析工业和信息化部重点实验室开展，将为政策制定者、金融投资方、客户应用企业、媒体社会公众等提供参考。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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