人民网记者 乔雪峰

交通运输一头连着生产，一头连着生活，承载着人民对美好生活的向往，是国家富强、人民幸福重要基础。

2023年，我国交通运输行业发展取得显著成效，全面完成各项年度目标任务，为稳定宏观经济大盘提供了有力服务保障。

12月20日，记者从2024年全国交通运输工作会议上获悉，1至11月，我国完成交通固定资产投资3.6万亿元，新建高速铁路1700公里、新改（扩）建高速公路超7000公里；完成跨区域人员流动量555.9亿人次，完成货运量500.2亿吨，预计全年高速公路优惠减免车辆通行费1461亿元。

“当前，我国交通运输经济持续稳定恢复，跨区域人员流动量、货物运输量保持较快增长，一个人员和货物高效流动的中国，充满了生机和活力。”交通运输部党组书记、部长李小鹏在会议上表示，要以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，全力做好交通物流保通保畅，努力打造“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”，有效降低全社会物流成本，保障产业链供应链稳定，促进消费扩容提质，把发展成果不断转化为生活品质，让“人享其行、物畅其流”的美好愿景加快成为美好现实。

前11月完成交通固定资产投资3.6万亿

我国交通运输业交出靓丽成绩单

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在这一年里，我国综合立体交通网络加快完善，我国交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，埋头苦干、担当奉献，全面完成各项年度目标任务，交出了一份靓丽的成绩单。

2023年，我国基础设施网络建设稳步推进，综合立体交通网络进一步完善。数据显示，1至11月，我国完成交通固定资产投资3.6万亿元，其中铁路6407亿元、公路水路2.8万亿元（预计全年超过3万亿元）、民航1058.9亿元。新建高速铁路1700公里、新改（扩）建高速公路超7000公里、新增及改善高等级航道1000公里、新颁证民用运输机场2个，新增城市轨道交通运营里程超过360公里，全国3461个抵边自然村全部实现通邮。

国家综合立体交通网主骨架加快建设。统筹推进102项国家重大工程涉交通项目，推动实施11项“十四五”重大工程项目包、第一批16项交通强国重点项目。川藏铁路及其配套公路、西部陆海新通道（平陆）运河工程、小洋山北作业区集装箱码头等重大项目加快建设。三峡水运新通道前期工作有序推进。4个世界级机场群加快构建，鄂州花湖机场全面投入运营。邮政国际寄递中心建设加快落地。

综合交通枢纽建设有力推进。建立补链强链部省协调机制，累计下达187亿元支持两批25个枢纽城市，共296个货运枢纽项目和125个集疏运项目。有序推进综合客运枢纽项目建设，加快推进港口码头改扩建。

我国出行方式和物流模式发生深刻变化

前11月完成跨区域人员流动量近556亿人次

当前，我国出行方式和物流模式正在发生深刻变化，从“走得了”到“走得好”，从“运得出”到“运得畅”，人民群众对丰富完善交通服务供给体系，提高供给质量效率提出了更高要求。

2023年，我国运输服务保障能力不断加强。数据显示，1至11月，我国完成跨区域人员流动量555.9亿人次，同比上升34.8%，其中铁路客运量、公路人员流动量、水路客运量、民航客运量同比分别增长126.5%、30.2%、121.4%和144.1%；高速公路车流量114.79亿辆，同比增长30.06%，其中9座及以下小客车89.23亿辆，同比增长37.6%；预计全年城市轨道交通客运量近300亿人次，同比增长52%。

数据显示，1至11月，完成货运量500.2亿吨，同比增长8.1%，其中铁路、公路、水路、民航货运量同比分别增长0.9%、8.9%、9.0%和18.1%；完成港口货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，完成港口集装箱吞吐量2.8亿标准箱，同比增长4.9%；邮政寄递业务量完成1463.1亿件，同比增长15.8%。

出行服务品质有效提升。2023年，我国持续推进公交都市建设，336个城市实现交通一卡通互联互通。主要网约车平台累计提供“一键叫车”服务超过1亿单，29个省份开通4800余条定制客运线路，组织开展水路客运便民行动，适老化无障碍出行加快推进。高速公路服务区累计建成充电桩2万个，实施“阳光救援”和充电桩“随手查”行动。全面恢复境内国际邮轮运输。

交通运输结构调整加快推进。多部门联合出台推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见，公布第三批19个示范工程。加快推进集疏港铁路线建设，1至11月，完成港口集装箱铁水联运量935万标箱、港口“散改集”作业850万标箱，同比分别增长15.7%和19.6%。预计全年高速公路优惠减免车辆通行费1461亿元。

我国新改建农村公路里程超过16万公里

书写“四好农村路”高质量发展新篇章

大别山区、云贵高原、秦巴山区、大兴安岭、雪域高原……曾经山高路远、闭塞落后的地区，如今经济民生因交通而焕发生机。党的十八大以来，我国农村公路建设取得历史性成就，广大农村地区行路难问题得到历史性解决。

今年以来，我国各地统筹推进农村公路建、管、养、运协调发展，加快完善现代化农村交通运输体系，书写了“四好农村路”高质量发展新篇章。

数据显示，1至11月，我国新改建农村公路里程超过16万公里，新增通三级及以上公路乡镇327个，新增通硬化路较大人口规模自然村（组）22414个。持续推进“四好农村路”全国示范县创建，有农村公路管理任务的县级行政单位实现“路长制”全覆盖。

城乡交通运输一体化发展深入推进。持续开行“慢火车”。继续推进城乡交通运输一体化示范县创建和农村物流服务品牌建设。不断畅通脱贫地区水运通道。进一步提高脱贫地区航空运输通达性、便捷性。建成1000余个县级寄递配送中心和30.3万个村级寄递物流综合服务站。

服务乡村振兴战略。1至11月，我国完成农村公路投资超过4555亿元，实施以工代赈项目3146个，提供养护就业岗位81.8万个。持续巩固具备条件的乡镇和建制村通客车成果。开通客货邮合作线路1.1万余条、交邮联运邮路3138条，代运邮件快件超2亿件。

(责编：郝帅、高雷)

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