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2023工业文化发展大会：工业固本 文化铸魂

2023年12月27日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者王天乐）由工业和信息化部工业文化发展中心会同宁波市主办的“2023工业文化发展大会”于12月26日在宁波市开幕。本次大会以“聚工业文化之力，推进新型工业化”为主题，旨在推进中国式现代化建设，落实《推进工业文化发展实施方案（2021-2025年）》，推动工业文化繁荣发展。

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌，浙江省人民政府副省长柯吉欣，宁波市委常委、市政府常务副市长赵海滨出席会议并致辞，中国工业经济学会会长江小涓、中国科学院院士欧阳钟灿等知名专家在大会做主旨演讲。会上，工业和信息化部工业文化发展中心何映昆主任发布了《中国工业文化发展报告（2023）》。该报告以“新征程、新使命”为主题，重点梳理了2023年我国工业文化领域的创新实践和理论成果。

 工业和信息化部工业文化发展中心主任何映昆发布《中国工业文化发展报告（2023）》。主办方供图

工业和信息化部工业文化发展中心主任何映昆发布《中国工业文化发展报告（2023）》。主办方供图

同时，大会发起了“工业博物馆发展倡议”和“新时代工业文化创新发展宁波企业家倡议”。“首届精工设计优秀案例和作品发现活动”冰雪装备优质品牌培育计划、第二批“工业图强”企业史志鉴优秀案例征集、宁波帮博物馆《奋进中的甬商特别展》、《区域（城市）产业名片打造指南》等一批崭新的成果也在会上发布。

大会期间，有八场平行会议于大会期间举办，包括“工业遗产与工业旅游”“金融赋能工业文化发展”“绿色文化创新发展”“制造业品牌发展”“区域（城市）产业名片建设”“工业与科幻影视创新发展”“工业元宇宙趋势”“工业文化国际趋势发展”，多领域探索工业文化，多视角讲述中国工业故事。

 

(责编：杨曦、吕骞)
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