人民网记者 乔雪峰

经济发展，交通先行。随着社会的不断发展，交通运输的重要性日益凸显。交通运输不仅是国民经济和社会发展的重要支撑，也是国家安全和人民生活的重要保障。

今年以来，我国交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，突出保通畅、优环境、强合作、扩投资、稳市场、调结构、保安全，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋。

前三季度交通运输向好势头明显

为我国经济高质量发展提供坚实保障

“前三季度交通运输经济持续稳定恢复，三季度向好势头明显。”10月26日，交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任孙文剑在交通运输部例行新闻发布会上表示，前三季度，我国跨区域人员流动量超过疫情前同期水平，货运量、港口货物吞吐量保持较快增长，交通固定资产投资规模保持高位，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长提供了坚实有力的交通运输服务和保障。

货运量实现较快增长。前三季度，我国完成营业性货运量403.1亿吨，同比增长7.1%，其中三季度增长7.6%、与上半年相比加快0.8个百分点。三季度向好势头明显，分方式看，前三季度铁路货运量完成37.4亿吨、同比增长0.3%，公路完成297.4亿吨、同比增长7.7%，水路完成68.3亿吨、同比增长8.5%，民航完成522万吨、同比增长12.5%。

港口货物吞吐量增速保持较高水平。前三季度，完成港口货物吞吐量125.4亿吨，同比增长8.5%，其中三季度增长9.5%、与上半年相比加快1.5个百分点。集装箱吞吐量完成2.3亿标箱，同比增长5.2%，其中三季度增长5.9%、增速较上半年加快1个百分点，三季度都有加快趋势。

人员流动大幅增加。前三季度，完成跨区域人员流动量456.6亿人次，同比增长31%，其中三季度增长30.5%。分方式看，前三季度铁路客运量完成29.3亿人次、同比增长112.4%，公路人员流动量完成420.6亿人次、同比增长26.8%，水路客运量完成2亿人次、同比增长120.9%，民航客运量完成4.6亿人次、同比增长126.7%。可以看出，铁路、水路、民航三种运输方式增长都超过了100%。

交通固定资产投资规模保持高位。前三季度，完成交通固定资产投资28775亿元，同比增长5.6%，其中三季度规模与去年同期基本持平。分方式看，前三季度铁路完成投资5089亿元、同比增长7.1%，公路完成21447亿元、同比增长4.3%，水路完成1441亿元、同比增长28.2%，民航完成投资798亿元、同比基本持平。

孙文剑表示，下一步，交通运输部将统筹做好四季度各项工作，确保完成全年目标任务，深入研究谋划明年工作，为明年各项工作平稳开局奠定基础。同时，进一步做好安全生产、交通物流保通保畅等重点工作，持续做好加快建设交通强国各项具体工作。

提升农村公路安全防护水平

保障农村群众便捷出行、安全出行

随着我国农村交通运输需求的不断增长，农村公路安全运行显得愈发重要。

一直以来，交通运输部高度重视农村公路安全工作，按照《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》部署要求，交通运输部连续多年将实施农村公路安全生命防护工程纳入交通运输更贴近民生实事，持续开展农村公路安全生命防护工程建设。

2022年，交通运输部联合公安部开展了公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，组织各地实施农村公路安全保障能力提升工程等“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，持续提升农村公路安全保障能力。

交通运输部公路局副局长钟闻华在新闻发布会上表示，今年，交通运输部继续将“实施农村公路安全生命防护工程5万公里”纳年度交通运输更贴近民生实事，并纳入 “四好农村路”高质量发展年度工作要点。

一是强化中央资金支持，引导地方加大投入；二是加快编制《小交通量农村公路交通安全设施设计细则》，加强技术支撑；三是加强督导检查，强化统计监测。截至9月底，全国实施农村公路安全生命防护工程7.8万公里，已经超额完成年度的目标任务。

钟闻华指出，下一步，交通运输部将指导各地继续深入实施农村公路安全保障能力提升工程，加快推进农村公路安全设施提升改造工作，进一步提升农村公路安全防护水平，保障农村群众便捷出行、安全出行。

起草或发布了9项技术标准

我国自动驾驶试点取得积极进展

2022年，交通运输部组织开展了智能交通先导应用试点，在自动驾驶方向重点围绕公路货运、城市出行服务、物流配送、园区内运输、港区作业等典型应用场景，布局了14项试点任务。

一年来，我国自动驾驶试点工作取得了哪些成果？对此，孙文剑指出，一年来，试点取得积极进展。一是规模效应开始显现。百余家创新主体投入自动驾驶车辆1000余台，自动驾驶应用的规模效应渐显。北京、上海、广州等城市实现了自动驾驶出行服务准商业化运行，天津港、上海港、厦门远海码头等试点单位部署了200余台自动驾驶集卡或自动驾驶水平运输设备，实现了常态化运行。

二是技术得到提升。试点单位积极开展技术验证，促进多源感知数据融合、自动驾驶车辆管理和调度等技术提升。

三是促进了交通新基建发展。部分试点单位部署了一批智能路侧系统、数据平台等，带动交通运输领域新型基础设施建设，近期在苏州，首条满足车路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路已经投用。

四是标准化取得进展。起草或发布了9项技术标准，支撑自动驾驶产业发展，比如：车路协同系统路侧基础设施总体技术要求、港口自动驾驶集装箱卡车运行技术要求、港口无人驾驶集装箱车技术要求等，围绕个性化出行服务、集装箱水平运输等场景，形成了较为成熟的解决方案。

国内外的研究与实践表明，完善公路基础设施，使之更加适应自动驾驶车辆的认知和行为特点，为自动驾驶车辆提供辅助信息，能够加快自动驾驶技术实用化的进程。

近日，交通运输部出台了《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，旨在通过适度提升公路基础设施智能水平，帮助自动驾驶车辆获取更多更精准的交通运行状态、公路运行环境、还有自身定位等信息，辅助自动驾驶车辆完成驾驶行为决策。

钟闻华表示，下一步，交通运输部将密切关注公路工程设施数字化、智能化发展和自动驾驶技术应用进程，及时总结公路工程设施在支持自动驾驶方面的实践经验，适时完善相关技术要求，不断提高公路交通运输系统的安全水平和运行效率。

牢牢守住城市轨道交通运营安全底线

确保人民群众安全便捷出行

城市轨道交通是现代大城市交通的发展方向。发展轨道交通是解决大城市病的有效途径，也是建设绿色城市、智能城市的有效途径。数据显示，截至2023年9月，全国共有55个城市开通运营城市轨道交通线路299条，运营里程约9860公里，日均运送乘客超过8300万人次。

交通运输部运输服务司副司长高博表示，近年来，交通运输部高度重视城市轨道交通安全运营工作。2019年，交通运输部出台了城市轨道交通初期运营前、正式运营前、运营期间三项安全评估技术规范，明确了各阶段运营安全评估相关技术要求。

高博进一步表示，为深刻汲取近年来各地发生的城市轨道交通险性事件教训，按照《城市轨道交通运营安全评估管理办法》规定及相关要求，结合各地实践，交通运输部对2019年发布的三个文件进行了修订完善。

主要修订内容为：一是坚持安全至上，完善了评估前提条件。在初期运营前，将人防验收、卫生评价和运营单位条件等纳入评估前提条件。二是坚持预防优先，细化了防洪涝及淹水倒灌风险管控要求。在正式运营前，将汛期重要时段防汛要求细化到一线从业人员工作岗位职责，落实到防汛巡查规程和相关管理制度中。三是坚持底线思维，强化了关键设施设备功能要求，进一步提高应急处置能力。在运营期间，将应急物资布局、应急演练开展及评估、甩项工程处理等纳入到评估内容，完善功能要求。

高博表示，下一步将指导城市轨道交通运营主管部门和运营企业做好组织实施工作，牢牢守住城市轨道交通运营安全底线，确保人民群众安全便捷出行。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经